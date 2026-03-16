Thi hành án hiệu quả các vụ việc có giá trị lớn

Chấp hành viên tổ chức kê biên tài sản của người phải thi hành án

Nhiều vụ việc tài chính, ngân hàng có giá trị lớn

Theo báo cáo của THADS thành phố, năm 2025, tổng số việc phải giải quyết là 8.498 việc, trong đó 6.681 việc có điều kiện thi hành. Kết quả đã thi hành xong 4.879 việc, đạt 73,03%. Về tiền, tổng số phải thi hành lên tới 4.046 tỷ đồng, trong đó 2.849 tỷ đồng có điều kiện thi hành. Kết quả đã thi hành xong 1.483 tỷ đồng, đạt 52,05%, hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm.

Đáng chú ý, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng chiếm tỷ lệ lớn về giá trị thi hành án. Trong năm, cơ quan THADS phải tổ chức thi hành 610 việc, với tổng số tiền hơn 1.925 tỷ đồng. THADS thành phố đã áp dụng nhiều giải pháp để tổ chức thi hành; trong đó áp dụng biện pháp kê biên, xử lý tài sản nhằm thu hồi các khoản tiền vay, nợ cho các tổ chức tín dụng...

Kết quả, trong năm 2025 đã thu hồi 293,5 tỷ đồng. Nhiều vụ việc đã được đưa ra đấu giá tài sản và đang chờ kết quả đấu giá. Nhiều vụ việc có vướng mắc về mặt pháp lý của tài sản thế chấp cũng đã được chỉ đạo phối hợp để làm rõ, xử lý đảm bảo hiệu lực bản án, quyết định của tòa án. Đối với thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tổng số phải thi hành là 51 việc, tương ứng 51,7 tỷ đồng. Kết quả đã thi hành xong 14 việc, thu hồi hơn 6,39 tỷ đồng.

Ông Phan Công Hiền, Phó Trưởng THADS thành phố cho biết, các vụ việc liên quan đến tài chính, ngân hàng và tham nhũng thường có giá trị lớn, tài sản liên quan nhiều bên và phải qua nhiều khâu xác minh, xử lý. “Không ít vụ việc phải tiến hành kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản nên quá trình tổ chức thi hành kéo dài. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị tập trung nguồn lực, theo dõi sát tiến độ để đẩy nhanh việc thu hồi tài sản”, ông Hiền chia sẻ.

Tháo gỡ khó khăn, nâng hiệu quả thi hành án

Một trong những khó khăn lớn của ngành THADS thành phố trong năm qua là việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thành lập các phòng THADS khu vực khiến địa bàn quản lý rộng hơn trong khi lực lượng chấp hành viên giảm đáng kể. Theo đó, số chấp hành viên giảm từ 39 người xuống còn 29 người, tương đương giảm 25,64%, trong khi số vụ việc thụ lý mới lại tăng 6,59%, giá trị tiền phải thi hành tăng 83,07% so với năm trước.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản có nhiều biến động khiến việc xử lý tài sản kê biên gặp khó. Trong năm 2025, toàn thành phố có 59 việc bán đấu giá thành với tổng giá trị hơn 333 tỷ đồng, nhưng cũng có 44 việc đấu giá không thành, với tổng giá trị lên tới 405,6 tỷ đồng.

Ông Trần Trọng Dũng, Trưởng THADS khu vực 2 cho biết, nhiều vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng có tài sản bảo đảm là bất động sản giá trị lớn nhưng việc bán đấu giá gặp khó khăn do thị trường trầm lắng. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng một số người phải thi hành án chây ỳ, không tự nguyện thi hành, tìm cách kéo dài thời gian, gây khó khăn cho quá trình tổ chức thi hành án.

Trước những khó khăn đó, ngành THADS thành phố xác định, năm 2026 sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án, nhất là đối với các vụ việc có giá trị lớn. Theo ông Phan Công Hiền, ngành THADS thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; tăng cường xử lý các khoản nợ của tổ chức tín dụng; đẩy nhanh tiến độ thi hành các vụ việc có tài sản phải bán đấu giá và các vụ việc có ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

“Cùng với đó, ngành sẽ tăng cường kiểm tra nghiệp vụ, nâng cao năng lực đội ngũ chấp hành viên, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi thi hành án. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành tốt hơn các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2026”, ông Phan Công Hiền nhấn mạnh.