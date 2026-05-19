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ClockThứ Sáu, 05/06/2026 10:44

Công an TP. Huế chuyển địa điểm tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục hành chính

HNN.VN - Ngày 5/6, Công an TP. Huế cho biết sẽ chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả đối với một số thủ tục hành chính từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (số 1 Lê Lai, phường Thuận Hóa) về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Công an TP. Huế.

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Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Công an TP. Huế tại số 56 Hùng Vương sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 8/6

Theo đó, từ ngày 8/6, việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp Phiếu lý lịch tư pháp; cấp căn cước và định danh điện tử; sát hạch, cấp giấy phép lái xe sẽ được thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Công an TP. Huế (số 56 Hùng Vương, phường Thuận Hóa). Người dân, cơ quan, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục nêu trên đến địa điểm này để được hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và nhận kết quả theo quy định.

Việc chuyển địa điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của lực lượng công an. Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức đến liên hệ công tác.

Công an TP. Huế khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân lưu ý địa điểm mới để thuận tiện trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, tránh nhầm lẫn, ảnh hưởng đến thời gian giải quyết hồ sơ. Mọi thông tin liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, người dân có thể liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Công an TP. Huế để được hướng dẫn cụ thể.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
công an thành phố huếtiếp nhậnthủ tục hành chính
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