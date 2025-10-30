Lợp lại nhà, hỗ trợ người dân ảnh hưởng lốc xoáy

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phong Hải giúp lợp lại mái nhà cho người dân

Vào lúc 12 giờ cùng ngày, tại tổ dân phố (TDP) Hải Đông, phường Phong Quảng xảy ra lốc xoáy, khiến 4 hộ gia đình trên địa bàn bị tốc mái. Để kịp thời giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đồn Biên phòng Phong Hải đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Nguyễn Phi Hùng, đồn trưởng chỉ huy, đến địa bàn hỗ trợ nhân dân lợp lại mái nhà.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Phong Hải và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phong Phú phối hợp với đoàn từ thiện Đạo Tràng Không Trung & Câu lạc bộ Ánh Sáng Từ Bi đến từ thành phố Hồ Chí Minh trao 120 suất quà từ thiện cho nhân dân ở TDP Giáp Nam, TDP Kế Môn, phường Phong Phú, trị giá 24 triệu đồng.

Trong chuỗi hoạt động, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ đội Biên phòng thành phố cử gần 60 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục sau lũ ở địa bàn phường Kim Long, Trường THCS Hương Thọ và Bệnh viện Đại học Y Dược Huế.

Tặng quà cho người dân sau khi hỗ trợ khắc phục nhà bị tốc mái

Tại phường Dương Nỗ, chiều 30/10, chính quyền địa phương cũng khẩn trương phối hợp các lực lượng trên địa bàn phường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy.

Trước đó, 16 giờ ngày 29/10, một cơn lốc xoáy bất ngờ khiến nhiều ngôi nhà ở các khu vực khác nhau trên địa bàn phường Dương Nỗ bị tốc mái. Trong đó, tổ dân phố Dương Nỗ Nam có 5 hộ bị tốc mái; Vọng Trì 1 hộ; Dương Nỗ Tây 3 hộ; Phú Khê 3 hộ và chợ Nọ 1 hộ. Ngoài ra, lốc xoáy còn làm tốc mái Trường THCS Phú Dương, Trường Cao đẳng nghề thuộc Bộ Công Thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền phường Dương Nỗ đã huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn viên thanh niên cùng người dân địa phương giúp các hộ dân khắc phục thiệt hại, ổn định chỗ ở. Các trường học cũng được kiểm tra, sửa chữa phần mái bị hư hỏng để đảm bảo an toàn cho việc dạy và học trở lại. Hiện, phường Dương Nỗ tiếp tục thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan để có phương án hỗ trợ cho người dân.