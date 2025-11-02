  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 02/11/2025 11:45

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố thăm hỏi, trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ

HNN.VN - Sáng 2/11, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Huế do bà Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và động viên người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại phường Phong Phú.

Bà Nguyễn Thị Sửu trao quà cho gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai

Tại các hộ gia đình bị ngập trong đợt lũ, bà Nguyễn Thị Sửu đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, mất mát mà người dân đang phải đối mặt; đồng thời trao 20 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm hỗ trợ nhằm góp phần giúp bà con khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống. 

Mỗi phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Đoàn ĐBQH thành phố đối với người dân vùng thiên tai, gửi gắm thông điệp “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong chuyến công tác, chính quyền địa phương đã kiến nghị đến Đoàn ĐBQH về mong muốn Nhà nước sớm quan tâm đầu tư xây dựng nhà chống bão lũ, hỗ trợ phương tiện cứu hộ để chủ động ứng phó trong các đợt mưa lớn, ngập sâu.

Đoàn cũng đã khảo sát thực tế đời sống của người dân vùng trũng thấp, lắng nghe ý kiến cử tri về công tác phòng chống thiên tai, hỗ trợ sinh kế sau mưa lũ. 

 Trao đổi với địa phương trong việc chủ động phòng chống thiên tai

Tiếp thu kiến nghị kiến nghị của địa phương, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Nguyễn Thị Sửu ghi nhận và cho biết Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tổng hợp, báo cáo với Quốc hội và các cơ quan Trung ương, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương sớm rà soát, có chính sách hỗ trợ thiết thực cho người dân vùng nguy cơ cao, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách.

Bà Nguyễn Thị Sửu nhấn mạnh, cùng với việc cứu trợ trước mắt, cần có giải pháp lâu dài, bền vững trong phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó việc xây dựng nhà ở an toàn, khu tránh trú tập trung và phát triển sinh kế bền vững cho người dân sau lũ là những ưu tiên hàng đầu.

Lê Thọ
