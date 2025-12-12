Ban hành Khung nội dung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông

Trong giờ học của học sinh trung học cơ sở (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông được phát triển dựa trên bốn mạch kiến thức chính, tương ứng với bốn miền năng lực, hỗ trợ và bổ trợ cho nhau: Tư duy lấy con người làm trung tâm: Nhấn mạnh mục đích của AI là phục vụ con người; Đạo đức AI: Trang bị khả năng nhận diện và phân tích các vấn đề đạo đức, pháp lý, hướng tới việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm; Các kỹ thuật và ứng dụng AI: Cung cấp kiến thức cơ bản về cách AI hoạt động và kỹ năng sử dụng các công cụ AI trong thực tế; Thiết kế hệ thống AI: Phát triển năng lực từ mức độ sử dụng đến tạo ra các hệ thống AI đơn giản, tập trung vào kỹ năng giải quyết vấn đề,.

Khung nội dung được thiết kế tương ứng với hai giai đoạn giáo dục: Giai đoạn giáo dục cơ bản - cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở; và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp - cấp trung học phổ thông.

Ở cấp tiểu học: Học sinh bước đầu trải nghiệm các ứng dụng AI đơn giản, hình thành khái niệm ban đầu và nhận biết vai trò của AI trong cuộc sống. Các em được giáo dục về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và tôn trọng bản quyền.

Ở cấp trung học cơ sở: Học sinh học cách sử dụng các công cụ AI để tạo ra sản phẩm số, được trang bị kiến thức nền tảng về nguyên lý hoạt động của AI và bắt đầu hình thành ý thức về đạo đức và trách nhiệm công dân trong xã hội số.

Cấp trung học phổ thông: Học sinh được khuyến khích khám phá, thiết kế và cải tiến các công cụ AI đơn giản thông qua các dự án khoa học. Chương trình tập trung vào việc phát triển tư duy giải quyết vấn đề, khả năng sáng tạo và làm chủ công cụ AI, giúp học sinh vận dụng AI để tạo ra các sản phẩm phục vụ cộng đồng và định hướng nghề nghiệp.

Khung giáo dục này được xây dựng dựa trên quan điểm năng lực của Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể 2018 và nhất quán với Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tin học.

Khung nội dung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông, mời xem tại đây.