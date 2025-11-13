HĐND thành phố Huế lắng nghe ý kiến cử tri tại phường Phong Phú

Đại diện cử tri phường Phong Phú đề đạt nguyện vọng với HĐND thành phố Huế

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Tấn Trọng thông tin tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh 10 tháng năm 2025 của thành phố. Nổi bật, lượng khách du lịch ước đạt gần 5,4 triệu lượt, tăng 66% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 7,5%; thành phố cấp mới 41 dự án và điều chỉnh vốn 23 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 31.496 tỷ đồng; thu ngân sách 10 tháng đạt khoảng 11.800 tỷ đồng, bằng 92,5% dự toán. Các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, an ninh quốc phòng tiếp tục được đảm bảo.

Cử tri phường Phong Phú đã nêu nhiều kiến nghị liên quan hạ tầng giao thông, đầu tư nâng cấp Quốc lộ 49B, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng, hoàn thiện tuyến đường liên phường; đề xuất hỗ trợ xây dựng nhà tránh lũ và bồi thường diện tích lúa bị thiệt hại do bão số 1. Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung cán bộ thú y-nông nghiệp cho các HTX; hỗ trợ tái đàn chăn nuôi, ngư lưới cụ; hướng dẫn thủ tục cấp đất rừng sản xuất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong dồn điền đổi thửa; sớm có phương án xử lý các cơ sở trường học dôi dư...

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Dũng đã tiếp thu, giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền và cam kết tổng hợp, xử lý những vấn đề còn lại trong thời gian sớm nhất. Ông Nguyễn Tấn Trọng ghi nhận các ý kiến, đề nghị phường Phong Phú tập trung giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được Tổ đại biểu HĐND thành phố tổng hợp, chuyển các cơ quan liên quan xem xét tại kỳ họp thứ 11 sắp tới nhằm bảo đảm quyền lợi của cử tri ở phường Phong Phú.