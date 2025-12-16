Phấn đấu trên 93% trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2030

Lễ khai giảng ở Trường Tiểu học Thủy Lương (phường Hương Thủy) - trường đạt chuẩn quốc gia

Giai đoạn 2021 - 2025, công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được triển khai đồng bộ, hiệu quả và thực chất, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hiện đại hóa mạng lưới trường học và thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục của thành phố.

Hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được mở rộng và nâng cấp; tỷ lệ trường được kiểm định và công nhận chuẩn tăng đều, đặc biệt ở cấp mầm non. Nhiều địa phương đã chủ động đầu tư, huy động xã hội hóa, duy trì tốt chuẩn quốc gia. Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực thúc đẩy chất lượng, đổi mới quản trị và phát triển bền vững nhà trường.

Đến tháng 12/2025, 502/568 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt 88,4%. Trong đó, có 203 trường đạt cấp độ 1, 270 trường đạt cấp độ 2 và 29 trường đạt cấp độ 3. Mạng lưới trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được mở rộng. Toàn thành phố hiện có 444/568 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 78,2%, tăng gần 17% so với năm 2020. Nhiều địa phương có tỷ lệ trường đạt chuẩn tăng cao, đặc biệt ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, góp phần chuẩn hóa cơ sở vật chất, cải thiện môi trường học tập và đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu trên 93% trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó tối thiểu 20 - 25% đạt chuẩn mức độ 2; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, kiểm định chất lượng giáo dục. Đồng thời, phát huy rõ hơn vai trò của UBND cấp xã trong quản lý cơ sở vật chất, duy trì chuẩn và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, chất lượng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành giáo dục cùng các địa phương trong triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thời gian qua. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao mặt bằng chất lượng giáo dục, cải thiện môi trường học tập trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thành phố đặt ra nhiều mục tiêu cao trong nhiệm kỳ, nhất là yêu cầu thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Vì thế, việc xây dựng trường chuẩn cần được triển khai quyết liệt, bài bản, xác định rõ những điểm nghẽn cụ thể, tránh làm chung chung, hình thức; đồng thời phải chủ động ngay từ sớm, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho rằng, cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong quản lý giáo dục, trong đó lãnh đạo địa phương cần quan tâm trực diện, thực chất hơn đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn; rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp phù hợp với điều kiện thực tiễn. Cùng với đó, cần làm rõ cơ chế huy động nguồn lực, tăng cường đầu tư để nâng cao chất lượng giáo dục; sớm tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về giáo dục, bảo đảm đủ năng lực đánh giá, kiểm định chất lượng.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.