Người trẻ đưa văn hóa vào đời sống đương đại

Dịch vụ cho thuê áo dài giúp khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp với mức giá phải chăng

Ghé thăm một góc nhỏ của Thành Cafe vào một buổi chiều đông, điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là lối kiến trúc pha trộn hài hòa giữa nét xưa và nay của Huế. Cổng được làm theo lối khảm sành sứ lấp lánh sắc màu của kiến trúc cung đình; các bậc cấp đi lên sử dụng đá cổ, đá nhồi vững chãi của Thanh Hóa - một loại đá quý hiếm bậc nhất; có một cửa đi vào được làm theo phong cách khánh môn, hình dáng như miếng ngọc bội, thứ trang sức biểu thị quyền uy cung đình. Đèn lồng ú, đèn lồng lục giác trên cao đung đưa, hắt những tia sáng vàng ấm lên không gian tĩnh lặng. Những bộ bàn ghế bằng tre, gỗ đã nhuốm màu thời gian khiến không gian quán càng trở nên trầm mặc, ẩn chứa nhiều câu chuyện. Ngoài ra, quán còn có một khu nhà rường trang nghiêm, từng là nơi ở của một vị quan tri phủ thời trước, mang đến trải nghiệm tham quan đầy ý nghĩa cho khách ghé thăm,

Anh Dương Công Thành, người sáng lập Thành Cafe, chia sẻ: “Từ những ngày đầu phác thảo ý tưởng, sưu tầm từng món đồ cũ, đến khi hoàn thiện không gian hiện tại là cả một hành trình đầy kiên nhẫn và nâng niu. Mỗi giai đoạn đều là một bước trưởng thành, không chỉ của quán mà còn của chính tôi, trong cách nhìn về Huế, về ký ức và về giá trị của sự chậm rãi”.

Chị Yến Trinh (phường Thuận Hóa) nhận xét: “Tôi chọn dừng chân nhâm nhi một tách cà phê ở đây là bởi muốn ngắm không gian của những điều xưa cũ. Mỗi vật dụng trong quán đều là một “mảnh ký ức” quen thuộc với người Huế nhưng lại sống động, không lạc lõng trong đời sống hiện đại”.

Bên cạnh những quán cà phê mang màu hoài niệm như của anh Thành, mô hình kinh doanh gắn với cổ phục truyền thống đang nở rộ tại Huế. Một trong những người tiên phong là chị Lê Thị Mỹ Tiên, chủ tiệm Cổ phục Cố đô Huế.

Nhận thấy du khách đến Huế thường thích chụp ảnh tại Đại Nội, lăng tẩm, nhưng lại thiếu trang phục phù hợp để có những bộ ảnh độc đáo, ấn tượng, chị Tiên đã phát triển dịch vụ cho thuê áo dài cổ phục và áo dài cách tân. Những bộ trang phục để người mặc hòa mình trọn vẹn vào không gian di sản, tạo nên trải nghiệm “sống trong lịch sử” đúng nghĩa.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu chụp ảnh, mô hình của chị Tiên còn góp phần lan tỏa giá trị trang phục truyền thống Huế, đặc biệt là dòng áo dài Triều Nguyễn - một biểu tượng văn hóa đang được giới trẻ quan tâm trở lại. Trào lưu “xuyên không” về triều đại phong kiến của bạn trẻ trên Tiktok tạo nên dấu ấn với những bộ áo dài cổ phục và cách tân ở các địa điểm di sản lịch sử như Đại Nội, đền đài, lăng tẩm.

Diễm Hương, sinh viên năm 1 Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, thổ lộ: “Em sống ở TP. Hồ Chí Minh nhưng cũng rất tò mò và yêu Huế nên đã chọn ra đây học. Điều làm em thích thú là ở Huế có nhiều mô hình kinh doanh mang đầy bản sắc văn hóa. Các tiệm cho thuê áo dài cổ phục giúp những bạn trẻ dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm di sản với mức giá phải chăng”.

Tại Huế, ngày càng nhiều mô hình “khởi nghiệp bằng văn hóa” do các bạn trẻ vận hành: quán cà phê nhà rường, cửa hàng handmade, tiệm thủ công truyền thống, studio ảnh cổ phục… Những mô hình này tuy chỉ có quy mô vừa và nhỏ nhưng lại giàu bản sắc, tạo nên thị trường kinh doanh đa dạng, vừa trẻ trung lại đậm chất Huế. Tận dụng “sức trẻ” của mình, bên cạnh các kênh truyền thống, người trẻ còn kết hợp khéo léo với các nền tảng công nghệ số để kể câu chuyện kinh doanh một cách sinh động, gần gũi với cộng đồng.

Thành Cafe vẫn kiên trì đi chậm, đúng như tinh thần mà quán lựa chọn ngay từ khi hình thành: Một chốn dừng chân để khi mệt mỏi, khi cần sự tĩnh lặng, người ta có thể ghé vào, ngồi xuống, uống một ngụm cà phê và “lắng nghe” Huế. Tiệm Cổ phục Cố đô của chị Tiên lại bền bỉ giữ nhịp “tuyển chọn” những mẫu áo dài đặc sắc, phong phú về kiểu dáng đa dạng nhưng nhất quán trong việc gìn giữ bản sắc Việt. “Ôn cố tri tân” đang dần trở thành triết lý kinh doanh của thế hệ trẻ - những người đưa văn hóa Huế bước vào đời sống hiện đại một cách tự nhiên, tinh tế và đầy sức sống.