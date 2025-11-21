  • Huế ngày nay Online
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế

HNN.VN - Sáng 18/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế. Cùng đi có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo thành phố.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chúc mừng giáng sinh các linh mục, tu sĩ cùng toàn thể cộng đồng giáo dân trong Tổng Giáo phận Huế 

Nhân dịp mùa Giáng sinh năm 2025 và đón chào năm mới 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng gửi tới các linh mục, tu sĩ cùng toàn thể cộng đồng giáo dân trong Tổng Giáo phận Huế lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và năm mới bình an, nhiều niềm vui, thành công.

Phó Thủ tướng chia sẻ, 2025 là một năm đặc biệt với nhiều khó khăn, thách thức khi thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, bất thường, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống Nhân dân cả nước, nhất là khu vực miền Trung. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đất nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển.

Trong lĩnh vực chính trị, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện quyết liệt. Sau hơn 5 tháng vận hành, mô hình này bước đầu phát huy hiệu quả, gần dân, sát dân hơn, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Về phát triển kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trên 8%; kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng; lượng khách du lịch vượt 18 triệu lượt; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 13 tỷ USD. Đời sống người dân từng bước được cải thiện. Chính phủ cũng đã chỉ đạo quyết liệt công tác khắc phục hậu quả thiên tai, phát động chương trình hỗ trợ xây dựng hơn 16.000 ngôi nhà cho các hộ dân bị sập, hư hỏng do bão lũ.

Trên mặt trận đối ngoại, uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao; đặc biệt, quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican có những bước phát triển mới, mở rộng hợp tác và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo thành phố tặng hoa, chúc mừng giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế

Phó Thủ tướng cảm ơn cộng đồng giáo dân cả nước nói chung và tại Huế nói riêng đã luôn đồng hành cùng địa phương và đất nước, tích cực hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Tổng Giáo phận Huế. Đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Phó Thủ tướng đề nghị TP. Huế tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định pháp luật, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Đáp từ Phó Thủ tướng, Tổng Giám mục Đặng Đức Ngân bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao và khâm phục những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; khẳng định Việt Nam đang từng bước vươn lên tầm cao mới, có vị thế ngày càng quan trọng trên trường quốc tế. Tổng Giám mục kỳ vọng mối quan hệ tốt đẹp giữa Tổng Giáo phận Huế và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục được củng cố, phát huy, lan tỏa các giá trị nhân văn, bác ái, phục vụ con người và cộng đồng.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (bên phải) thăm, động viên hộ giáo dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thuận Hóa

Bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm, thăm hỏi và chúc mừng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Giám mục Đặng Đức Ngân khẳng định đây là nguồn động viên to lớn đối với hàng giáo sĩ, tu sĩ và cộng đồng giáo dân; đồng thời tin tưởng rằng, với sự chung tay của toàn xã hội, những giá trị tốt đẹp sẽ tiếp tục được vun đắp, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng mạnh, giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm 2 hộ giáo dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thuận Hóa, ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng động viên người dân đang sửa chữa nhà ở bị thiệt hại do thiên tai ở Lộc An

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cũng đã kiểm tra tình hình xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại do thiên tai trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Lộc An. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động của địa phương và yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, sớm bàn giao nhà ở cho người dân.

Lê Thọ
