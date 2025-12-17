Hội nghị xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi cả nước chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Trong bối cảnh đó, xã Phú Lộc xác định quyết tâm khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và hoàn thiện tổ chức bộ máy để đi vào vận hành đồng bộ, hiệu quả.

Năm 2025, xã Phú Lộc có 9/10 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 10,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 67,6 triệu đồng/năm.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; chương trình làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2026; chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2026; kế hoạch đầu tư công năm 2026 và các nội dung quan trọng khác. Hội nghị cũng xem xét và biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Văn Thông yêu cầu các đảng ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, trưởng thôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian và ưu tiên bố trí nguồn lực phù hợp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2026 nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.