Đổi mới sinh hoạt chi bộ thực chất, hiệu quả

Trên các trục đường của TP. Huế, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của Đảng

Tăng cường thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể

Một trong những chuyển biến rõ nét là việc khắc phục sinh hoạt chi bộ bằng cách đọc nguyên nghị quyết, vốn dễ tạo tâm lý thụ động, mà thay vào đó là tăng cường trao đổi, thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể trong cán bộ, đảng viên. Thông qua sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ cùng phân tích, mổ xẻ vấn đề, bàn giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị mình.

Buổi sinh hoạt chi bộ tại tổ dân phố (TDP) 20, phường Kim Long mới đây là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới ấy. Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, trách nhiệm, không còn quán triệt văn bản theo lối máy móc. Sau khi bí thư chi bộ thông tin, quán triệt các nội dung mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tình hình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; những kết quả bước đầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp… các đảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận sôi nổi, liên hệ trực tiếp với từng phần việc cụ thể của mình ở khu dân cư.

Bí thư Chi bộ TDP 20, phường Kim Long Lê Quang Tòa cho biết: “Đổi mới sinh hoạt chi bộ không chỉ dừng lại ở hình thức, mà phải thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng tư duy mới trong tiếp cận nghị quyết. Mỗi nội dung quán triệt đều phải gắn với vấn đề thực tiễn của khu dân cư, để đảng viên thấy rõ mình có vai trò, trách nhiệm gì, làm như thế nào để mang lại hiệu quả nhất cho Nhân dân chính bằng những việc làm cụ thể”.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy phường Kim Long, trước thềm Đại hội XIV của Đảng, Chi bộ TDP 20 đã vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng loạt treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện chính trị trọng đại. Những tuyến đường rợp sắc đỏ không chỉ tạo không khí phấn khởi, trang trọng mà còn thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân dưới sự lãnh đạo của chi bộ.

Từ nền tảng đồng thuận ấy, nhiều vấn đề dân sinh thiết thực như vệ sinh môi trường, chỉnh trang tuyến phố, xây dựng khu phố văn hóa, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, hưởng ứng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, của thành phố… đều được đưa ra bàn bạc dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, nhanh chóng cụ thể hóa thành việc làm, phong trào với sự hưởng ứng tích cực của đông đảo Nhân dân.

Không chỉ riêng TDP 20, việc đổi mới sinh hoạt chi bộ đang được triển khai đồng bộ, linh hoạt ở nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế. Bên cạnh sinh hoạt định kỳ, nhiều chi bộ chủ động tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chuyên đề về lãnh đạo công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, giải phóng mặt bằng… Qua đó, vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhân dân ngày càng được củng cố; niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức Đảng ở cơ sở không ngừng được nâng cao.

Vai trò người đứng đầu, yếu tố then chốt

Ông Nguyễn Đình Đàng, Bí thư Chi bộ TDP 10 - 11 An Đông, phường An Cựu chia sẻ: “Thông qua sinh hoạt chi bộ, trách nhiệm của từng đảng viên được xác định rõ hơn, tinh thần tiên phong, gương mẫu được phát huy. Đây cũng là kênh quan trọng để cấp ủy nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, từ đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở”.

Thực tiễn cho thấy, chất lượng sinh hoạt chi bộ phụ thuộc rất lớn vào vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ. Xác định rõ điều này, Thành ủy Huế đã quan tâm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ, nhất là bí thư chi bộ TDP, khu dân cư. Nhờ vậy, nhiều bí thư chi bộ đã chủ động đổi mới phương pháp điều hành sinh hoạt, chuẩn bị kỹ nội dung, gợi mở vấn đề thảo luận, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên sau sinh hoạt, khắc phục tình trạng hình thức, “nói nhiều, làm ít”.

Việc đổi mới sinh hoạt chi bộ ở TP. Huế đã và đang mang lại những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng từ cơ sở. Sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện của đảng viên được nâng cao; mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân ngày càng bền chặt.

Trao đổi với nhiều cán bộ, đảng viên ở cơ sở, điểm chung được nhắc đến là Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới” đã thực sự tạo luồng sinh khí mới. Chỉ thị đã xác định rõ yêu cầu đổi mới, mở ra cách tiếp cận linh hoạt, sát thực tiễn, phù hợp với từng loại hình chi bộ trong giai đoạn mới...