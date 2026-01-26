  • Huế ngày nay Online
Rộn ràng “Xuân Biên cương, hải đảo – Tết thắm tình quân dân”

HNN.VN - Chiều tối 27/1, tại xã Chân Mây - Lăng Cô, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân Biên cương, hải đảo – Tết thắm tình quân dân”. Đến dự có đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang và Đại tá Đặng Ngọc Hiệu trao quà cho các hộ khó khăn 

Tại chương trình, các đơn vị và mạnh thường quân trao tặng 700 suất quà, trong đó 400 suất quà dành cho người dân trên địa bàn (mỗi suất 500 nghìn đồng); 300 suất quà tặng các thương bệnh binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây 20 triệu đồng. Tổng giá trị chương trình gần 600 triệu đồng.

Dịp này, lực lượng BĐBP trao 5 suất quà trong chương trình “Nâng bước em tới trường” cho học sinh trên địa bàn; tổ chức các trò chơi, thi đấu thể dục thể thao cho người dân.  

Trong những năm qua, BĐBP thành phố đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nhiều chương trình giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới, vùng biển, tiêu biểu như các chương trình: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Nâng bước em đến trường”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; “Xuân biên cương, hải đảo – Tết thắm tình quân dân”...

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố đến tận nhà thăm hỏi, động viên người cao tuổi 

"Đây là những hoạt động được cán bộ, chiến sĩ BĐBP tổ chức hướng về biên giới để chăm lo Tết cho Nhân dân; góp phần mang lại niềm vui, sự ấm áp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thu hút sự tham gia của đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để hướng về người nghèo nơi biên giới. Các chương trình đã tặng hàng trăm căn nhà, hàng nghìn suất quà và nhiều “mô hình sinh kế” cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới, vùng biển của thành phố. Qua đó, góp phần tạo động lực, giúp người dân vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống và tích cực tham gia cùng BĐBP quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh
