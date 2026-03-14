Gầy dựng hiệu quả du lịch bền vững từ các kỳ nghỉ

Trải nghiệm đạp xe ở công viên hồ Thủy Tiên

Cơ hội du lịch từ các kỳ nghỉ

Khách từ châu Âu và một số nước châu Á tiếp tục là những thị trường trọng điểm của Huế, trong đó, top 10 thị trường khách quốc tế đến Huế, gồm: Pháp, Mỹ, Đức, Anh, Úc, Ý, Canada, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Ba Lan. Một điểm đáng chú ý khác là doanh thu từ du lịch tăng mạnh, đạt gần 2.970 tỷ đồng trong hai tháng, trong đó riêng tháng 2 là hơn 1.668 tỷ đồng, tăng hơn 121% so với cùng kỳ.

Bức tranh du lịch đầu năm cho thấy một thực tế là vào những tháng có các kỳ nghỉ dài ngày, lượng khách du lịch tăng mạnh. Trong đó, nếu trong kỳ nghỉ tết Dương lịch (tháng 1/2026) giúp du lịch Huế thu hút khoảng 85.000 lượt khách thì mới đây, trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ, tổng lượng khách đến Huế ước đạt hơn 523.600 lượt, tăng 245% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.121 tỷ đồng, tăng 350% so với cùng kỳ.

Hoạt động du lịch đang có một sự chuyển biến đáng kể. Nếu trước đây, nhiều du khách xem Huế là điểm dừng chân ngắn hạn (nửa ngày hoặc 1 ngày) trong hành trình du lịch, thì nay, nhiều du khách dành trọn thời gian du lịch cho Huế như một điểm đến nghỉ dưỡng, trải nghiệm sâu hoặc là điểm cuối với phần lớn thời gian cho hoạt động du lịch tại Huế.

Trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều du khách và đáng mừng là khá đông trong số họ chọn ở Huế đến 3 - 4 ngày. Chị Võ Thị Nguyệt (đến từ Đồng Nai) chia sẻ: “Mình chọn ở Huế 3 ngày cho kỳ nghỉ Tết. Đây cũng là một trong số ít điểm đến mà mình từng ở lâu đến vậy khi đi du lịch. Có lẽ vì ẩm thực Huế ngon, cảnh đẹp, con người nơi đây dễ thương và an ninh tốt đã hấp dẫn gia đình mình”. Còn chị Ngô Ngọc Thảo, đến từ TP. Cần Thơ chia sẻ: “Kỳ nghỉ tết Nguyên đán năm nay, mình vừa đi du lịch mà vừa ăn Tết ở đây. Thực ra thì trên hành trình đi xe từ Cần Thơ ra Huế, đã dừng chân ở một số tỉnh thành, nhưng chính Huế là nơi lôi cuốn mình ở lại đến gần 4 ngày”.

Theo các doanh nghiệp du lịch, bên cạnh lượng khách đông, thời gian lưu trú dài ngày mang lại nhiều lợi ích, không chỉ góp phần ổn định công suất lưu trú mà còn tăng chi tiêu cho điểm đến du lịch. Điều này phù hợp với kết quả điều tra mới nhất của ngành du lịch, trong đó thời gian lưu trú bình quân đã tăng lên gần 2 ngày và mức chi tiêu bình quân của khách hiện nay đã đạt 3,6 triệu đồng/khách.

Khách tham quan chùa Thiên Mụ

Kích cầu du lịch

Huế đang có nền tảng thuận lợi để duy trì đà tăng trưởng sau Tết, nhất là trong các kỳ nghỉ dài ngày sắp tới (Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch, lễ 30/4 - 1/5…) bằng chuỗi sản phẩm theo mùa, sự kiện cuối tuần, kích cầu liên kết vùng và truyền thông số có trọng tâm. Theo lãnh đạo ngành du lịch, mục tiêu không chỉ bứt phá mùa cao điểm mà còn “lấp đầy” ngày thường, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của khách khi đến Huế.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các điểm đến, muốn đáp ứng được mục tiêu trên, phải thường xuyên có sự đổi mới trong cách làm du lịch. Trong đó phải tiếp tục làm mới sản phẩm du lịch theo hướng có chiều sâu trong cả ngày thường lẫn dịp lễ. Trọng tâm là phát triển các sản phẩm trải nghiệm gắn với di sản, văn hóa cung đình, ẩm thực Huế, du lịch chữa lành - chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái - cộng đồng. Ngành du lịch cần chú trọng xây dựng sản phẩm theo mùa, theo khung thời gian ngắn (2 - 3 ngày) phù hợp với nhóm khách gia đình, giới trẻ và khách nghỉ ngắn ngày; tăng các hoạt động trải nghiệm buổi tối, kinh tế đêm, tour di sản ban đêm để kéo dài thời gian lưu trú.

Với đặc thù du khách ưu tiên lựa chọn du lịch vào các dịp nghỉ lễ, cuối tuần thì ngành du lịch, cộng đồng doanh nghiệp cần quan tâm tổ chức chuỗi sự kiện - hoạt động trải nghiệm liên tục vào cuối tuần và các dịp nghỉ lễ để tạo hiệu ứng. Theo lãnh đạo ngành du lịch địa phương, trong định hướng đặt ra, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và lễ 30/4 - 1/5 sẽ được xây dựng thành chuỗi chương trình đồng bộ gồm: Lễ hội văn hóa - nghệ thuật, trình diễn áo dài, không gian ẩm thực, chương trình trải nghiệm di sản, phố đi bộ - phố đêm, hoạt động trên sông Hương. Mục tiêu là hình thành “mùa sự kiện”, giúp du khách có thêm động lực lựa chọn Huế làm điểm đến chính thay vì chỉ là điểm dừng ngắn.

Bên cạnh giải pháp về sản phẩm, cần đẩy mạnh kích cầu du lịch, liên kết vùng và liên kết doanh nghiệp để gia tăng sức cạnh tranh về giá và sản phẩm. Ngành du lịch phối hợp với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, vận tải để xây dựng các gói combo trọn gói (vé tham quan - lưu trú - ẩm thực - trải nghiệm) với mức giá hợp lý trong ngày thường và dịp lễ. Tăng cường liên kết với các địa phương lân cận để hình thành tour, tuyến ngắn ngày, thuận tiện cho khách đi theo nhóm gia đình, nhóm bạn hoặc khách tự túc.

Hiện nay, việc tăng cường truyền thông, quảng bá có trọng tâm, hướng đúng phân khúc khách mục tiêu là yêu cầu quan trọng. Trên kế hoạch đặt ra, ngành du lịch cần đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số, mạng xã hội, KOLs/Travel Blogger (nhân vật có sức ảnh hưởng); xây dựng nội dung truyền thông theo chủ đề từng kỳ nghỉ, từng nhóm khách (gia đình, giới trẻ, khách nghỉ dưỡng, khách quốc tế). Đồng thời, cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, môi trường du lịch văn minh - thân thiện để giữ chân du khách, qua đó tạo hiệu ứng truyền miệng tích cực và gia tăng tỷ lệ khách quay lại.