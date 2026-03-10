Cú hích cho kinh tế tư nhân

Cơ sở may tại phường Hương Trà tiếp cận vốn vay giải quyết việc làm để mở rộng kinh doanh

Thêm nguồn lực đầu tư

Nguồn vốn vay từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đã góp phần quan trọng trong hỗ trợ tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Nếu trước đây, mức cho vay tối đa áp dụng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động, thì mới đây, Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 (NĐ 338) của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm đã điều chỉnh mức vay theo hướng tăng. Theo đó, từ đầu năm 2026, cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ được vay với mức vay tối đa 10 tỷ đồng và không quá 200 triệu đồng cho 1 người lao động; đối với người lao động, mức vay tối đa là 200 triệu đồng. Trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội địa phương bảo đảm, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định mức vay tối đa cao hơn mức vay quy định đối với nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Sau khi nắm thông tin nâng mức cho vay nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm, ông Lê Xuân Thích, tổ dân phố Giáp Tư, phường Hương Trà đã mạnh dạn vay 200 triệu đồng để mở rộng, cải tạo và xuống giống cho vụ sen năm 2026. Khoản vay nói trên được ông sử dụng cải tạo hồ, nạo vét mương dẫn nước, mua giống sen chất lượng cao...

Ông Lê Xuân Thích nói, vụ sen năm trước do ảnh hưởng bởi mưa lũ nên việc thu hồi vốn gặp khó khăn. Hiện giá sen giống đang ở mức cao, chi phí đầu tư lớn, lãi suất vay tại các tổ chức tín dụng khác cũng đang ở mức cao nên việc nâng mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm lên 200 triệu đồng với lãi suất ưu đãi đã phần nào giúp gia đình ông bớt áp lực về việc trả lãi ngân hàng. Từ nguồn vốn này, gia đình ông đã mạnh dạn mở rộng diện tích trồng sen từ 2,4ha lên 3ha, đồng thời đầu tư xây dựng khu vực check-in cho người dân và du khách tham quan trải nghiệm, tạo thêm nguồn thu cho gia đình và tạo thêm việc làm cho lao động quanh vùng.

Ông Phạm Hồng Tư, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn - Hội Cựu chiến binh phường Hương Trà bộc bạch, trong các cuộc họp trước đây với NHCSXH các cấp, tôi luôn đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh nâng mức cho vay tối đa của chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm. Bởi lẽ, nhu cầu vay vốn đầu tư máy móc, phương tiện sản xuất của người dân, nhất là ở nhóm lao động trẻ muốn tự tạo việc làm tại địa phương rất lớn. NĐ 338 được ban hành đã tạo cú hích cho người lao động tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Đưa nguồn vốn vào đời sống

Với hạn mức vay này, nhiều lao động đã mạnh dạn xây dựng phương án sản xuất, đầu tư máy móc, mở rộng chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ. Chỉ tính riêng tại PGD NHCSXH Hương Trà, doanh số giải ngân chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đã đạt là 15,68 tỷ đồng.

Người dân tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách

Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Hương Trà Lê Xuân Trung cho hay, Phòng Giao dịch phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và hệ thống tổ tiết kiệm và vay vốn nắm bắt nhu cầu vay vốn của người dân; đồng thời, phổ biến chính sách, hướng dẫn người lao động sử dụng xây dựng phương án sản xuất - kinh doanh khả thi, bảo đảm vốn vay được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, Phòng Giao dịch cũng tăng cường kiểm tra, giám sát sau giải ngân; kịp thời nắm bắt khó khăn, tháo gỡ vướng mắc nếu có, với mục tiêu đưa nguồn vốn ưu đãi theo NĐ 338 trở thành đòn bẩy hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và phát triển kinh tế địa phương.

Theo NHCSXH thành phố, tổng dư nợ của chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đạt 1.461 tỷ đồng với 26.199 hộ vay. Hiện, nguồn vốn phân bổ cho chương trình năm 2026 là 161,5 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương phân bổ 100 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH 61,5 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển và tạo thêm việc làm cho người lao động trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc NHCSXH thành phố nhấn mạnh, công tác tuyên truyền được xác định là “chìa khóa” để chính sách này sớm đi vào cuộc sống. Vì thế, ngay sau khi NĐ 338 được ban hành, chi nhánh đã phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền về mục tiêu, đối tượng, điều kiện, mức vay, lãi suất và quy trình vay vốn. Các hình thức tuyên truyền cũng được triển khai đa dạng, từ các cuộc họp tại địa phương, phiên giao dịch tại các điểm giao dịch xã và tuyên truyền trực tiếp đến từng người dân thông qua hệ thống tổ, hội... Cùng với đó, NHCSXH thành phố Huế tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu HĐND, UBND thành phố quan tâm bố trí thêm nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn của người dân trên địa bàn.