Chủ động trang bị kỹ năng và thiết bị phòng cháy

Hướng dẫn cư dân chung cư tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: Bảo Châu

Chị Nguyễn Thị Minh Hương đang sinh sống tại Chung cư Aranya cho biết: “Gia đình tôi có con nhỏ nên chúng tôi mua thêm bình chữa cháy mini, mặt nạ chống khói cho từng thành viên và một thang dây thoát hiểm đặt gần ban công”. Theo chị Hương, chi phí trang bị các thiết bị này khá đa dạng. Gia đình chị lựa chọn các sản phẩm có chứng nhận đạt chất lượng với tổng chi phí hơn 3 triệu đồng và cảm thấy yên tâm hơn khi sinh hoạt trong căn hộ.

Anh Trần Quốc Nam, cư dân ở tòa chung cư Ecogarden cũng đã chủ động tìm hiểu các thiết bị phòng cháy, chữa cháy dành cho hộ gia đình. Anh chia sẻ, khi ban quản lý tòa nhà tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy, anh đã đưa các con tham gia để các cháu làm quen với việc sử dụng mặt nạ chống khói và bình chữa cháy trong trường hợp cần thiết.

Không chỉ mua sắm thiết bị, nhiều gia đình còn chú trọng dạy con kỹ năng thoát hiểm cơ bản. Chị Lê Thị Hà sống tại khu chung cư Ecogarden kể, chị thường xuyên nhắc con ghi nhớ lối thoát hiểm trong tòa nhà. “Tôi thường đưa con đi cầu thang bộ để con nhớ đường. Tôi cũng giải thích cho con khi nghe chuông báo cháy phải bình tĩnh và đi theo người lớn xuống cầu thang bộ. Trẻ nhỏ nếu được hướng dẫn từ sớm sẽ bớt hoảng loạn khi gặp sự cố”.

Theo các chuyên gia phòng cháy, chữa cháy, việc người dân chủ động trang bị thiết bị và học kỹ năng thoát hiểm là rất cần thiết, bởi trong nhiều trường hợp, lực lượng cứu hỏa không thể tiếp cận ngay lập tức. Những phút đầu tiên khi xảy ra cháy thường mang tính quyết định đối với việc khống chế đám cháy cũng như đảm bảo an toàn cho người dân.

Đối với các gia đình sống ở chung cư hoặc nhà cao tầng, một số thiết bị cơ bản nên có trong nhà, gồm: Bình chữa cháy xách tay, mặt nạ chống khói độc và thang dây thoát hiểm. Bình chữa cháy giúp dập tắt đám cháy nhỏ ngay từ ban đầu, trong khi mặt nạ chống khói có thể bảo vệ hệ hô hấp khi di chuyển qua khu vực có khói dày đặc.

Tuy nhiên, việc mua thiết bị thôi là chưa đủ. Người dân cần được hướng dẫn cách sử dụng đúng cách để tránh lúng túng khi xảy ra sự cố. Bình chữa cháy nên đặt ở nơi dễ quan sát, dễ lấy, tránh để trẻ em nghịch phá làm hư hỏng. Đồng thời, cần kiểm tra định kỳ áp suất để đảm bảo bình chữa cháy vẫn hoạt động khi cần.

Bên cạnh việc trang bị thiết bị, thói quen sinh hoạt an toàn cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phòng ngừa cháy nổ. Theo đó, hệ thống điện trong nhà cần được lắp đặt đúng kỹ thuật, tránh sử dụng quá nhiều thiết bị điện cùng một lúc gây quá tải. Các thiết bị sinh nhiệt lớn như bếp điện, quạt sưởi cần đặt xa vật liệu dễ cháy.

Trong trường hợp xảy ra cháy, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và nhanh chóng tìm lối thoát hiểm an toàn. Cư dân cần ưu tiên di chuyển bằng cầu thang bộ thay vì thang máy. Nếu khu vực có nhiều khói, nên dùng khăn ướt che mũi, cúi thấp người khi di chuyển để hạn chế hít phải khói độc.

Thực tế cho thấy, trong nhiều vụ cháy chung cư, thiệt hại gia tăng không chỉ do lửa lan nhanh mà còn vì tâm lý hoảng loạn của người dân. Thế nên, trang bị kiến thức và kỹ năng từ trước sẽ giúp mỗi người bình tĩnh hơn khi đối mặt với tình huống nguy hiểm.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, mỗi gia đình nên xây dựng sẵn một “kế hoạch thoát hiểm” đơn giản cho cả nhà. Kế hoạch này có thể bao gồm việc xác định lối thoát gần nhất, điểm tập kết an toàn sau khi ra khỏi tòa nhà và phân công người hỗ trợ trẻ nhỏ hoặc người già khi xảy ra sự cố. Việc thỉnh thoảng nhắc lại hoặc thực hành giả định tình huống cháy cũng giúp các thành viên ghi nhớ kỹ năng cần thiết, giảm bớt hoảng loạn khi gặp tình huống khẩn cấp.