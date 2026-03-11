Đón chuyến bay thẳng đầu tiên Phú Quốc-Cam Ranh

Du khách nước ngoài thích thú với chuyến bay thẳng Phú Quốc-Cam Ranh.

Ở chiều ngược lại, chuyến bay khởi hành từ Cam Ranh cũng hạ cánh tại Phú Quốc lúc 18 giờ cùng ngày, chính thức thiết lập đường bay thẳng kết nối hai trung tâm du lịch biển lớn của Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, nhấn mạnh, việc mở đường bay Phú Quốc-Cam Ranh là dấu mốc quan trọng, góp phần gắn kết hai trung tâm du lịch lớn của cả nước. Đây cũng là tín hiệu tích cực trong thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, mở rộng thị trường khách, nhất là khách quốc tế, đồng thời đa dạng hóa tour tuyến và sản phẩm du lịch của địa phương.

“Đưa đường bay vào khai thác được kỳ vọng sẽ tăng cường liên thông giữa khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ, tạo thuận lợi cho dòng khách hai chiều, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận của du khách quốc tế. Kết nối hàng không trực tiếp cũng mở ra cơ hội để các doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm và hành trình du lịch đa điểm”.

Du khách nước ngoài check-in tại cảng hàng không Cam Ranh đi Phú Quốc.

Năm 2025, tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 16,4 triệu lượt khách, tăng hơn 14% so với năm trước, trong đó có 5,5 triệu lượt khách quốc tế. Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tiếp tục giữ vai trò cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực, phục vụ phần lớn lượng khách đến địa phương.

Đường bay thẳng Cam Ranh-Phú Quốc được khai thác ban đầu với tần suất 4 chuyến/tuần (thứ Ba, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ nhật) và dự tính sẽ sớm tăng lên khai thác hàng ngày.

