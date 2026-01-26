  • Huế ngày nay Online
Thực hiện huấn luyện chiến đấu và quản lý, bảo vệ biên giới

HNN.VN - Ngày 26/1, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố tổ chức khai mạc tập huấn cán bộ năm 2026.

Huấn luyện trên thao trường 

Thời gian qua, công tác huấn luyện chiến đấu của BĐBP thành phố luôn được triển khai thực hiện tốt, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển.

Để cập nhật các kiến thức mới, đồng thời tiếp tục củng cố, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ huấn luyện trong BĐBP thành phố, đợt tập huấn lần này có các nội dung: Thống nhất quy trình sử dụng thuốc nổ, hỏa cụ, thiết bị và tượng trưng tạo giả trong diễn tập; giới thiệu binh khí súng tiểu liên STV-380, STV-022, súng phóng lựu SPL-40; các kỹ thuật vận động tiếp cận mục tiêu trong điều kiện địch sử dụng khí tài quan sát hiện đại. Đặc biệt, giới thiệu điều kiện bài bắn và phương pháp thực hành bắn bài 2 nâng cao đối với súng ngắn K54 và súng tiểu liên STV-215, là nội dung quan trọng, được đưa vào chương trình huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật năm 2026 cho cán bộ, chiến sĩ.

“Đợt tập huấn lần này để bồi dưỡng, thống nhất, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp trong BĐBP thành phố, tạo bước chuyển biến, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới” - Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Huế nhấn mạnh.

Quỳnh Anh
