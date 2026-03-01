Hút thuốc nơi công cộng: Thói quen xấu cần được chấn chỉnh

HNN - Những ngày cuối tuần, khi thời tiết thuận lợi, nhiều gia đình ở Huế thường tìm đến các công viên, không gian xanh để thư giãn, vui chơi sau một tuần làm việc. Tuy nhiên, tại một số công viên trên địa bàn thành phố, tình trạng một số người, đặc biệt là các bạn trẻ, vô tư hút thuốc lá giữa nơi đông người vẫn diễn ra, gây không ít phiền toái và lo ngại cho cộng đồng.

 Một bạn trẻ hút thuốc ở công viên

Một chiều cuối tuần, tranh thủ thời tiết đẹp, gia đình chị Trần Ngọc Diệp (phường Thuận Hóa, TP. Huế) và bạn bè đến khu công viên gần bờ sông Hương để vui chơi. Sau khi tìm được một địa điểm khá thoáng, chị và bạn bè trải thảm, chuẩn bị chỗ ngồi cho các con vui chơi.

Thế nhưng, niềm vui của gia đình chị và nhóm bạn nhanh chóng bị gián đoạn khi một làn khói thuốc nồng nặc lan đến. “Vừa mới trải thảm xong thì tôi ngửi thấy mùi khói thuốc rất khó chịu. Ngước lên phía trước thì thấy một bạn nam đang hút thuốc ngay giữa công viên, xung quanh có rất nhiều người và trẻ nhỏ”, chị Diệp kể lại.

Lo ngại khói thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe của các con, chị đành thu dọn đồ đạc để di chuyển sang khu vực khác. “Đi công viên là để hít thở không khí trong lành, cho con trẻ vui chơi, nhưng gặp cảnh này thì rất khó chịu, nhất là khi quanh đó toàn là gia đình có trẻ nhỏ”, chị Diệp bức xúc.

Chị Trần Thị Thảo (phường Mỹ Thượng, TP. Huế) cho biết, nhiều lần đưa con ra công viên chơi, chị cũng bắt gặp không ít người trẻ vô tư hút thuốc nơi công cộng. “Có khi họ ngồi gần khu vực trẻ em vui chơi, vừa nói chuyện vừa hút thuốc rất thoải mái. Có lần tôi thấy một người lớn tuổi nhắc nhở thì người hút thuốc lại tỏ thái độ khó chịu với người góp ý”, chị Thảo nói.

Các nghiên cứu khoa học cho thấy, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho người hút mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người xung quanh. Trẻ em và phụ nữ, nhất là phụ nữ đang mang thai là những đối tượng dễ bị tác động bởi khói thuốc thụ động, có thể dẫn đến các bệnh về đường hô hấp, tim mạch và nhiều nguy cơ về sức khỏe khác.

Pháp luật Việt Nam đã có những quy định rõ ràng nhằm hạn chế hành vi hút thuốc nơi công cộng. Theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, việc hút thuốc lá bị cấm tại nhiều địa điểm công cộng như cơ sở y tế, trường học, khu vực vui chơi dành cho trẻ em và nhiều không gian tập trung đông người.

Ngoài ra, theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, người hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm có thể bị xử phạt hành chính từ 200.000 đến 500.000 đồng. Các đơn vị quản lý địa điểm công cộng cũng có trách nhiệm treo biển cấm, nhắc nhở và phối hợp xử lý khi có vi phạm.

Thực tế cho thấy, bảng thông báo cấm hút thuốc hoặc khuyến cáo giữ gìn môi trường đã được đặt ở nhiều nơi, tại các vị trí dễ nhìn. Tuy nhiên, việc chấp hành vẫn còn phụ thuộc nhiều vào ý thức của mỗi cá nhân. Một số người vẫn xem việc hút thuốc nơi công cộng là chuyện bình thường, chưa nhận thức đầy đủ về tác hại đối với cộng đồng.

Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm để tạo sự răn đe, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, trong lành.

Bài, ảnh: Vy Vy
Chấn chỉnh hành vi phản cảm tại các giải đua ghe

Với nhiều người Huế, những vụ xô xát cả dưới nước lẫn trên bờ trong các giải đua ghe đã trở nên “quen thuộc”, đến mức còn truyền miệng câu nói: “Không đánh nhau không phải đua ghe”. Nhưng vì sao, ở vùng đất vốn nổi tiếng hiền hòa lại xuất hiện những hành vi phản cảm, phi thể thao như vậy?

Chấn chỉnh tình trạng xe đỗ kín cổng Trung tâm Y tế quận Thuận Hóa

Ô tô đậu đỗ ở sân ga Huế vây kín cổng Trung tâm Y tế (TTYT) quận Thuận Hóa đang diễn ra phổ biến, cản trở việc vào ra khám, chữa bệnh của người dân; nhất là trường hợp xe cấp cứu của bệnh viện rất khó khăn lưu thông khi có tình huống khẩn cấp đối với bệnh nhân.

Cần chấn chỉnh việc đỗ xe trên cầu gần chợ Nam Phổ

Chợ Nam Phổ, phường Phú Thượng, quận Thuận Hóa nằm ngay cạnh một cây cầu nhỏ. Vậy là cây cầu cũng “bất đắc dĩ” thường xuyên thành nơi đỗ xe cho một số người khi “lười” vào phía trong chợ để gửi xe.

