Xứng danh “Đơn vị Quyết thắng”

Trên thao trường

Huấn luyện chiến sĩ mới, sẵn sàng chiến đấu cơ động chi viện cho hai tuyến biên giới khi có lệnh của cấp trên, để thực hiện, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao đó, từng cán bộ, chiến sĩ và tập thể Tiểu đoàn HLCĐ phải mỗi ngày “vượt nắng, thắng mưa”, vững vàng, kiên định, vượt qua mọi gian khổ.

Điển hình là mùa huấn luyện chiến sĩ mới (kéo dài trong 4 - 5 tháng mỗi năm), cán bộ, chiến sĩ luyện tập thể lực, huấn luyện điều lệnh, đội ngũ, bắn súng, ném lựu đạn… dưới cái nắng gay gắt, và nhiều đêm vượt qua chặng đường dài từ đơn vị lên đồi, vào rừng, rầm rập bước chân hành quân trong khuya khoắt.

Trung tá Lê Văn Sơn, Chính trị viên và Trung tá Nguyễn Tuấn Tài, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn HLCĐ luôn có mặt cùng cán bộ, chiến sĩ, cùng đổ mồ hôi, cùng sải bước dưới cơn mưa bất ngờ trong cuộc hành quân. Đó là lời động viên tinh thần một cách thiết thực, đi vào lòng người, hiệu quả nhất, để cán bộ, chiến sĩ vững niềm tin, vững vàng trong huấn luyện, rèn luyện.

“Từ nỗ lực tôi luyện không ngừng nghỉ, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nhờ đó, đơn vị giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng Tiểu đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Trung tá Nguyễn Tuấn Tài chia sẻ.

Ngoài tổ chức tiếp nhận và huấn luyện 120 chiến sĩ mới, trong đó có 75% đạt khá giỏi, trong năm 2025, đơn vị tiếp nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện 104 cán bộ dự bị động viên và phục vụ Ban Chỉ huy BĐBP tổ chức, tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho hàng chục cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Trong và sau những trận lũ lụt lớn liên tiếp xảy ra cuối tháng 10 đầu tháng 11/2025, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn HLCĐ là lực lượng nòng cốt có mặt trên nhiều địa bàn thành phố, kịp thời giúp địa phương và người dân. Nhiều tuyến đường, nhiều trường học được nhanh chóng dọn sạch bùn đất, nhịp sống sớm trở lại bình yên, có đóng góp không nhỏ của lực lượng BĐBP nói chung, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn HLCĐ nói riêng.

“Đơn vị thường xuyên duy trì và tổ chức tốt các mặt đảm bảo hậu cần, lương thực, thực phẩm, tài chính cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng và phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng bộ đội được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đặc biệt quan tâm, đảm bảo cho bộ đội ăn ngon, ăn đúng, đủ tiêu chuẩn, định lượng”, Trung tá Lê Văn Sơn cho biết.

Cũng để đảm bảo đồng thời rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, đơn vị luôn chú trọng và đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện bữa ăn hàng ngày cho bộ đội. Trong năm 2025, đơn vị đã thu hoạch được gần 7.000kg rau, củ quả; gần 2.000kg thịt heo, 300kg cá, gần 1.000 con gà, vịt, đảm bảo thực phẩm sạch, tươi ngon cho từng bữa ăn của bộ đội.

Từ Tiểu đoàn HLCĐ, cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận lệnh trong các chiến dịch giúp người dân và địa phương trước, trong, sau thiên tai bão lũ; trồng rừng phòng hộ, xây dựng các hệ thống chiếu sáng… Mỗi năm, đội ngũ chiến sĩ mới rời thao trường, vững vàng nhận nhiệm vụ trên hai tuyến biên giới, tiếp bước các thế hệ cha anh, góp sức trẻ bảo vệ bình yên biên cương.