Thiết lập khung đạo đức cho trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một ngành khoa học máy tính đề cập đến quá trình tái tạo trí thông minh của con người trong máy móc.

Việc ban hành Khung đạo đức trí tuệ nhân tạo quốc gia góp phần cụ thể hóa định hướng triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng như đối với Luật Trí tuệ nhân tạo, có hiệu lực từ tháng 3/2026.

Theo Thông tư nêu trên, Khung đạo đức trí tuệ nhân tạo quốc gia quy định các yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình nghiên cứu, phát triển và triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Trong đó, việc phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo phải bảo đảm an toàn, độ tin cậy và không gây hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và đời sống tinh thần của con người. Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thiết kế hệ thống an toàn ngay từ đầu, xác định trước các kịch bản có thể gây hại và xây dựng biện pháp phòng ngừa phù hợp...

Khung đạo đức yêu cầu bảo đảm sự kiểm soát và khả năng can thiệp của con người đối với mọi quyết định và hành vi của hệ thống trí tuệ nhân tạo, phù hợp với mức độ ảnh hưởng của hệ thống.

Đồng thời, cần nhận diện và giảm thiểu thiên lệch dữ liệu, thiên lệch mô hình và thiên lệch trong vận hành; xem xét đầy đủ tác động đối với các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm yếu thế.

Tổ chức, cá nhân phải thông báo phù hợp về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, cung cấp thông tin ở mức hợp lý về mục tiêu, phạm vi, dữ liệu, cách thức hoạt động tổng quát và giới hạn của hệ thống, tránh gây hiểu nhầm về năng lực của hệ thống... Khung đạo đức khuyến khích đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Các tổ chức, cá nhân được khuyến khích triển khai thử nghiệm, thí điểm và mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng có trách nhiệm, thúc đẩy nghiên cứu mở và chia sẻ tri thức phù hợp với quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Khung đạo đức trí tuệ nhân tạo quốc gia được rà soát, cập nhật định kỳ 3 năm một lần hoặc khi có thay đổi lớn về công nghệ, pháp luật và thực tiễn quản lý.

https://nhandan.vn/thiet-lap-khung-dao-duc-cho-tri-tue-nhan-tao-post948771.html