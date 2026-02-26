Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở

Nhiều dự án khởi nghiệp có tính mới, sáng tạo tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Dấu ấn từ chính sách và hành động

Những năm gần đây, Huế liên tục ghi dấu ấn trên các bảng xếp hạng quốc gia. Năm 2024, thành phố vươn lên vị trí thứ 2 toàn quốc về Chỉ số Chuyển đổi số (DTI), tăng một bậc so với năm trước và duy trì 5 năm liên tiếp trong nhóm dẫn đầu cả nước. Kết quả này phản ánh chiến lược phát triển nhất quán của Huế trong xây dựng đô thị di sản đặc trưng - xanh - thông minh. Trong đó, chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng.

Không chỉ đầu tư mạnh vào hạ tầng số, dữ liệu và công nghệ, thành phố còn chú trọng đổi mới tư duy quản trị và văn hóa phục vụ. Từng cán bộ, công chức, viên chức được khuyến khích thích ứng với phương thức làm việc mới, gắn trách nhiệm cá nhân với bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc (KPIs), lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Hệ sinh thái số dùng chung Hue-S tiếp tục được hoàn thiện; các ứng dụng AI trong quản lý đô thị, liên thông dữ liệu giữa các ngành, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình… được triển khai đồng bộ. Các chương trình như “Bình dân học vụ số”, các hội thi trực tuyến trên môi trường số... góp phần nâng cao kỹ năng số cộng đồng, tạo nền tảng xã hội cho chuyển đổi số toàn diện.

Song hành với DTI, năm 2025, Huế tạo bước tiến vượt bậc khi tăng hạng mạnh mẽ trong Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), từ vị trí thứ 13 năm 2024 lên Top 5 cả nước. Đây không chỉ là sự thăng hạng về con số mà còn là minh chứng cho quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Để đạt được kết quả này, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 23/5/2025 về cải thiện và nâng cao Bộ Chỉ số PII. Trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp then chốt: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học - công nghệ; tăng năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp; phát triển hạ tầng đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và phục vụ người dân. Trách nhiệm được phân công cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương. Việc nâng cao chỉ số được gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn và thường xuyên kiểm tra, giám sát.

Theo ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, kết quả Top 5 PII là thành quả của một quá trình, từ hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy liên kết các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây mới là bước khởi đầu. Các yếu tố của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vẫn chưa đồng bộ. Quan trọng hơn là phải duy trì được đà tăng trưởng và chuyển hóa các chỉ số thành giá trị thực tiễn cho nền kinh tế.

Hướng đến hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở

Bên cạnh chuyển đổi số và cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo, Huế còn được ghi nhận là một trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năm 2025. Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Huế được tổ chức thường niên đã trở thành điểm nhấn quan trọng, góp phần nuôi dưỡng văn hóa khởi nghiệp và gia tăng cả số lượng lẫn chất lượng doanh nghiệp khởi nghiệp.

Trải qua 10 năm, cuộc thi không chỉ là sân chơi trí tuệ mà còn là bệ phóng cho nhiều thương hiệu mang đậm bản sắc địa phương như Bánh ép Huế, Tranh hoa giấy, Gia vị Bún bò Huế, Giày Xưa, Atiso đỏ, Sâm Bố Chính, Ngũ cốc Mộc An, Yến Cung đình Huế… Nhiều dự án đã đạt giải khu vực, quốc gia và từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.

Bà Trần Thị Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Huế đã hình thành tương đối đầy đủ các thành tố, nhưng mức độ liên kết và chiều sâu hợp tác vẫn cần được củng cố. Trong giai đoạn tới, ngành KHCN tập trung tạo sự kết nối chặt chẽ giữa các chủ thể, hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển giao sáng chế, giải pháp hữu ích cho doanh nghiệp khởi nghiệp để hình thành các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Theo định hướng năm 2026 và Đề án “Cố đô Khởi nghiệp sáng tạo” giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035, Huế đặt mục tiêu đổi mới mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp theo hướng năng động, hiệu quả và hội nhập. Thành phố sẽ thúc đẩy đưa hoạt động khởi nghiệp lên không gian số nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ và lan tỏa tinh thần sáng tạo; xây dựng phong trào toàn dân khởi nghiệp; tổ chức ngày hội khởi nghiệp hằng năm để giới thiệu, kết nối và tôn vinh các ý tưởng, dự án tiêu biểu.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố là phát triển hạ tầng và các thiết chế hỗ trợ khởi nghiệp; hình thành, củng cố các trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo; phát triển mạng lưới hội, câu lạc bộ khởi nghiệp; hỗ trợ không gian làm việc chung; đa dạng hóa các hình thức quỹ đầu tư, đặc biệt là quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số. Song song đó là nâng cao nhận thức và kỹ năng đổi mới sáng tạo cho cán bộ, doanh nhân, thanh niên, nông dân, phụ nữ, học sinh, sinh viên… để xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo lan tỏa trong toàn xã hội.

Từ nền tảng đạt được về DTI và PII, cùng những bước đi bài bản trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, Huế đang dần khẳng định vị thế điểm sáng về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Sơn, để hệ sinh thái này thực sự bền vững, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường liên kết vùng và quốc tế; thu hút chuyên gia, nhà đầu tư; đặc biệt là khơi dậy tinh thần sáng tạo trong mỗi người dân.