Đổi mới phương thức lãnh đạo từ những việc cụ thể

Tuyến đường Lê Trung Đình xanh sạch sáng

"Khơi thông” đồng thuận

Đi dọc các tuyến đường ven sông Ngự Hà như Triệu Quang Phục, Lương Y, Lê Trung Đình hay Phùng Hưng, nhiều người không khỏi bất ngờ trước diện mạo đổi thay: Những con đường nhỏ rợp bóng cây, thảm cỏ xanh trải dài và mặt nước Ngự Hà trong veo, tô điểm bằng những cụm hoa súng tím đẹp đến nao lòng. Sự thay đổi này đã bắt đầu từ một phong trào tưởng chừng rất nhỏ: “Chung tay xây dựng dòng Ngự Hà trong xanh, sạch đẹp” do phường Phú Xuân (trước đó là quận Phú Xuân) phát động.

Khi triển khai, không ít hộ kinh doanh, buôn bán ven sông, người dân địa phương từng băn khoăn khi được vận động cam kết không xả rác, không rải vàng mã xuống dòng Ngự Hà. Nhưng qua tuyên truyền, vận động, những lo lắng dần được tháo gỡ. Người dân hiểu rằng, việc giữ gìn môi trường không chỉ là trách nhiệm cộng đồng mà còn gắn với sinh kế lâu dài khi tuyến du lịch đường thủy trên hệ thống sông Ngự Hà sẽ được đưa vào khai thác thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Xuân Đặng Thị Ngọc Lan cho biết, việc vận động được triển khai đồng bộ, từ tổ chức ra quân làm sạch dòng sông đến trồng cây xanh, tạo cảnh quan mặt nước. Chính quyền địa phương chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân trong bảo vệ môi trường, giữ gìn không gian sống và lan tỏa nếp sống văn minh đô thị.

Ngoài câu chuyện dòng Ngự Hà, cách “dân vận khéo” được địa phương vận dụng trong một nhiệm vụ khó hơn nhiều: Vận động người dân bàn giao mặt bằng để triển khai Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế.

Giải phóng mặt bằng tại khu vực trung tâm, nơi mật độ dân cư cao và giá trị đất đai lớn, từ lâu đã là thách thức đối với nhiều địa phương. Theo bà Lan, chính quyền phường tổ chức nhiều buổi đối thoại trực tiếp với các hộ dân nằm trong diện giải tỏa. Tại đây, từng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được giải thích cụ thể; những thắc mắc về quyền lợi được ghi nhận và xử lý kịp thời.

“Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ tổ dân phố, đoàn thể đến các tổ chức xã hội đã góp phần khơi thông những điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng”, bà Lan nói.

Từ quản lý sang quản trị

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Xuân Võ Lê Nhật cho biết, từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngay từ đầu, Đảng ủy phường xác định mô hình mới phải hướng đến chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân và vì dân.

Theo đó, tư duy “quản lý hành chính” dần được thay thế bằng “quản trị phát triển”; cách làm nặng về thủ tục chuyển sang chú trọng chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân. Đảng ủy giữ vai trò định hướng, lãnh đạo toàn diện; HĐND phát huy chức năng giám sát; UBND chủ động, linh hoạt trong điều hành, đảm bảo mỗi bộ phận rõ vai, đúng việc và phối hợp nhịp nhàng.

Là địa bàn hội tụ di sản, lịch sử, văn hóa và các hoạt động du lịch - dịch vụ trọng điểm của thành phố Huế, Phú Xuân không chỉ là một đơn vị hành chính thuần túy. Mọi quyết định về chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế đều phải đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và hiện đại.

Đến nay, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã phát huy hiệu quả rõ nét khi giảm tầng nấc trung gian, tăng tính chủ động cho cấp phường, giúp các quyết định được ban hành nhanh hơn và sát thực tiễn hơn.

Năm qua, phường đạt nhiều kết quả tích cực trên lĩnh vực kinh tế - xã hội: Thu ngân sách vượt chỉ tiêu thành phố giao; tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định; hoạt động du lịch - dịch vụ phục hồi mạnh mẽ; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống mức thấp nhất. Trật tự đô thị, an ninh, an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực…

Tuy vậy, “Phú Xuân vẫn đối mặt với nhiều khó khăn đặc thù”, ông Nhật nói. Phường được sáp nhập từ 6 đơn vị hành chính, quy mô dân số trên 130.000 người; trong khi hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, quỹ đất hạn chế, nhu cầu đầu tư cho chỉnh trang đô thị và bảo tồn di sản ngày càng lớn.

“Trong bối cảnh đó, địa phương không thể phát triển theo hướng mở rộng không gian hay tăng trưởng nhanh bằng mọi giá. Thay vào đó là phát triển theo chiều sâu, khai thác hiệu quả các giá trị mềm từ di sản, văn hóa và du lịch, dịch vụ”, Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân cho hay.

Thời gian tới, Đảng bộ phường Phú Xuân xác định trọng tâm là lãnh đạo nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và các mô hình kinh tế gắn với di sản phát triển.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với sự phân cấp, phân quyền rõ ràng, đang cho phép cấp phường chủ động lựa chọn cách làm phù hợp với đặc thù của một phường trung tâm di sản, từng bước biến khó khăn thành động lực đổi mới, hướng đến phát triển bền vững trên nền tảng đồng thuận của người dân.