Hiệu quả từ mô hình chăm sóc 1.000 ngày đầu đời

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế tư vấn chế độ dinh dưỡng và cách chăm sóc cho bà mẹ và trẻ em

Tại Trạm Y tế (TYT) A Lưới 2 (cơ sở 3), chương trình chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời được triển khai thường xuyên thông qua các buổi khám thai, tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn kỹ năng chăm sóc trẻ nhỏ cho các bà mẹ. Bác sĩ Nguyễn Minh Tin, Phó Giám đốc Trạm cho biết: Do đặc thù địa bàn miền núi, nhiều gia đình sinh sống ở các thôn, bản xa trung tâm, giáp biên giới Lào nên trước đây nhận thức của người dân về chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ nhỏ còn hạn chế. Không ít phụ nữ mang thai chưa chú trọng chế độ ăn uống hợp lý hoặc chưa thực hiện khám thai định kỳ đầy đủ dẫn đến nguy cơ suy dinh dưỡng và tỷ lệ trẻ thấp còi gia tăng.

Để khắc phục tình trạng này, đội ngũ cán bộ y tế đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn trực tiếp tại cộng đồng. Bên cạnh đó, Trạm còn chú trọng theo dõi sức khỏe thai kỳ, hướng dẫn bà mẹ bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực hiện chế độ ăn hợp lý và đảm bảo khám thai định kỳ đầy đủ.

Sau khi trẻ chào đời, các bà mẹ tiếp tục được hướng dẫn nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu, cho trẻ ăn bổ sung đúng cách, theo dõi biểu đồ tăng trưởng và tiêm chủng đầy đủ theo quy định.

“Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhận thức và hành vi chăm sóc dinh dưỡng của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trên địa bàn cũng giảm gần 15% so với trước khi triển khai mô hình. Nhiều bà mẹ đã chủ động đến TYT để được tư vấn dinh dưỡng, theo dõi thai kỳ và chăm sóc trẻ nhỏ”, bác sĩ Tin chia sẻ.

Không chỉ tại khu vực A Lưới, các TYT tuyến cơ sở đóng vai trò nòng cốt trong việc tư vấn, theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đồng thời tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Chương trình được triển khai thông qua nhiều mô hình đa dạng, trong đó nổi bật là các nhóm hỗ trợ tư vấn dinh dưỡng cho trẻ nhỏ tại cộng đồng. “Nhờ được hướng dẫn cụ thể, tôi thấy cách chăm sóc và chế độ dinh dưỡng cho trẻ khá dễ hiểu, có thể áp dụng ngay. Nhờ vậy, con gái tôi tăng cân đều và ít ốm vặt hơn”, chị Hồ Thị Linh, xã Quảng Điền chia sẻ.

Theo ngành y tế, giai đoạn 1.000 ngày đầu đời được xem là “cửa sổ vàng” quyết định sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Nếu được chăm sóc dinh dưỡng tốt trong giai đoạn này, trẻ sẽ có nền tảng sức khỏe vững chắc, giảm nguy cơ suy dinh dưỡng, thấp còi và các bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng sau này. Ngược lại, nếu không được chăm sóc đúng cách, những thiếu hụt dinh dưỡng trong giai đoạn này rất khó bù đắp khi trẻ lớn lên, có thể ảnh hưởng lâu dài đến tầm vóc, thể lực và sự phát triển trí tuệ. Bên cạnh công tác chuyên môn, ngành y tế còn chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, TUV, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế nhấn mạnh: Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời, đặc biệt tại các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Việc đẩy mạnh truyền thông, tư vấn dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em sẽ tiếp tục được triển khai thường xuyên, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số và cải thiện tầm vóc cho thế hệ tương lai.