  • Huế ngày nay Online
Thứ Tư, 03/09/2025

Đoàn đại biểu lực lượng vũ trang thành phố tổ chức lễ báo công với Bác

HNN.VN - Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Huế (5/9/1945 - 5/9/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, chiều 3/9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế, đoàn đại biểu LLVT thành phố tổ chức Lễ báo công với Bác. Đại tá Phan Thắng, UVTV Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố chủ trì buổi lễ.

Đoàn đại biểu LLVT thành phố chụp ảnh lưu niệm trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu LLVT thành phố đã kính dâng lên lẵng hoa tươi thắm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Bác, Người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, Người Cha già muôn vàn kính yêu của các lực lượng vũ trang.

Báo công lên Bác, Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố cho biết: Cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và trực tiếp là Tỉnh ủy Thừa Thiên, ngày 5/9/1945, tại Cố đô Huế, Chi đội Giải phóng quân Trần Cao Vân được thành lập - tổ chức tiền thân của LLVT thành phố Huế ngày nay. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT thành phố đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, luôn là lực lượng xung kích, tin cậy, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

LLVT thành phố nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm của LLVT thành phố, suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ” - người lính của Nhân dân, vì Nhân dân mà chiến đấu, phụng sự, hy sinh.

Kết thúc buổi Lễ, đoàn đại biểu LLVT thành phố Huế đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: LÊ SÁU
