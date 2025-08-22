Xây dựng thế trận phòng thủ khu vực vững chắc

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hương Trà báo động luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu

Những ngày này, tại Ban CHPTKV 1 - Hương Trà, không khí trở nên rạo rực với những sắc cờ hoa rực rỡ để chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh nước nhà. Hòa cùng với nhịp đập của toàn dân tộc, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất để chào mừng ngày thành lập nước.

Tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình vận hành đối với một mô hình hoạt động mới, nhưng trải qua nhiều cương vị công tác, Trung tá Trần Lưu Lộc - Phó Chỉ huy trưởng luôn xem những khó khăn là một bài học về bản lĩnh, tinh thần sáng tạo đối với bản thân trong cuộc đời quân ngũ. Trên cương vị, chức trách được giao, anh luôn xây dựng kế hoạch công tác một cách cụ thể, vạch ra những công việc khoa học, hợp lý để không bị chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện.

Trung tá Trần Lưu Lộc cho biết: Ban CHPTKV là một mô hình mới của quân đội, quá trình đi vào hoạt động còn gặp phải những vướng mắc, khó khăn nhất định, nhất là quy chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương. Song chúng tôi luôn xác định càng khó khăn thì phải càng cố gắng, càng quyết tâm cao hơn. Qua hơn 1 tháng đi vào hoạt động, đơn vị cũng đã bắt đầu quen dần với những nhiệm vụ, những công việc của mô hình mới và cũng tin tưởng thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Theo địa bàn được phân công, Ban CHPTKV 1 - Hương Trà đảm nhiệm địa bàn của 20 đơn vị hành chính cấp xã, phường có núi, có biển. Đơn vị đã chủ động bố trí, ổn định nơi làm việc, sinh hoạt, xây dựng chính quy cơ quan để mọi hoạt động được thông suốt, nhịp nhàng ngay từ ngày đầu. Đơn vị triển khai xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ trong ban chỉ huy và các cơ quan, xây dựng hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch đóng quân, canh phòng chặt chẽ...; chú trọng duy trì bộ đội thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp; tổ chức hành quân rèn luyện, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao thể lực, sức bền, khả năng cơ động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trung tá Nguyễn Văn Thạnh - Chỉ huy trưởng Ban CHPTKV 1 - Hương Trà chia sẻ: Mặc dù chỉ mới đi vào hoạt động trong thời gian ngắn, nhưng Ban CHPTKV 1 đã từng bước đi vào ổn định, phát huy được hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Bên cạnh duy trì nghiêm các chế độ trực, luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đã thành lập 5 tổ, mỗi tổ 5 - 7 cán bộ về ban CHQS các phường, xã để hướng dẫn, giúp đỡ về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là xây dựng văn kiện tác chiến phòng thủ. Ban CHQS 20 xã, phường cơ bản ổn định trong giai đoạn đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đảng ủy, Ban CHPTKV 1 - Hương Trà đã và đang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.