  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 01/09/2025 15:27

Bàn giao 80 xe mô tô cho Ban Chỉ huy Quân sự 40 xã, phường

HNN.VN - Ngày 1/9, Bộ CHQS thành phố bàn giao xe mô tô 2 bánh cho Ban CHQS 40 xã, phường trong toàn thành phố.

KIM LONG MOTOR Huế bàn giao 50 xe giường nằm và xe minibus đầu tiên Trao tặng 2 xe ép rác cho thành phố Huế trị giá gần 10 tỷ đồng Tuyển quân năm 2026: Thực hiện đúng quy trình; tuyển người nào, chắc người đóBộ đội giúp dân phòng chống bão số 5

 Bàn giao xe cho Ban CHQS các xã, phường 

Bộ CHQS thành phố bàn giao 80 xe mô tô cho 40 Ban CHQS xã, phường (mỗi xã, phường được trang cấp 2 xe). Đây là loại xe được lựa chọn trên cơ sở tính năng, kỹ thuật phù hợp với hoạt động ở nhiều loại địa hình, bền bỉ, dễ khai thác sử dụng, thuận tiện trong công tác bảo đảm sửa chữa kỹ thuật. Việc trang bị phương tiện có tính cơ động nhanh, linh hoạt, giúp nâng cao khả năng cơ động, xử lý tình huống.

Việc triển khai cấp phát xe mô tô 2 bánh cho các xã, phường trên toàn quốc là chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban CHQS cấp xã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mua sắm hơn 6.000 xe mô tô hai bánh để trang bị đủ cho 3.318 Ban CHQS cấp xã trên toàn quốc.

QUANG SƠN
 Từ khóa:
bàn giao xemô tô2 bánhBan CHQSphườngquân đội2 cấp
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm tựa tin cậy của Nhân dân

Sau khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (CQĐP2C), lực lượng công an các xã, phường trên địa bàn thành phố nhanh chóng ổn định tổ chức, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị trên địa bàn triển khai đồng bộ các mặt công tác, không để xảy ra khoảng trống trong công tác quản lý địa bàn, giữ vững an ninh trật tự (ANTT).

Điểm tựa tin cậy của Nhân dân

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top