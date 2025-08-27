Bàn giao 80 xe mô tô cho Ban Chỉ huy Quân sự 40 xã, phường

Bàn giao xe cho Ban CHQS các xã, phường

Bộ CHQS thành phố bàn giao 80 xe mô tô cho 40 Ban CHQS xã, phường (mỗi xã, phường được trang cấp 2 xe). Đây là loại xe được lựa chọn trên cơ sở tính năng, kỹ thuật phù hợp với hoạt động ở nhiều loại địa hình, bền bỉ, dễ khai thác sử dụng, thuận tiện trong công tác bảo đảm sửa chữa kỹ thuật. Việc trang bị phương tiện có tính cơ động nhanh, linh hoạt, giúp nâng cao khả năng cơ động, xử lý tình huống.

Việc triển khai cấp phát xe mô tô 2 bánh cho các xã, phường trên toàn quốc là chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban CHQS cấp xã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mua sắm hơn 6.000 xe mô tô hai bánh để trang bị đủ cho 3.318 Ban CHQS cấp xã trên toàn quốc.