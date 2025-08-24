Bộ đội giúp dân phòng chống bão số 5

Giúp dân xã Phú Vang kê cao hàng chục tấn lúa vừa mới thu hoạch

Tại xã HTX Nông nghiệp Phú Gia, xã Phú Vang, các cán bộ, chiến sĩ triển khai đội hình về nhà dân hỗ trợ giúp đưa hàng chục tấn lúa vừa mới gặt xong lên cao, phòng mưa lớn có thể làm ướt, hư hỏng.

Ông Trịnh Đình Nhu, trú xã Phú Vang (xã Phú Gia cũ) chia sẻ: "Nhà neo người nhưng khi nghe tin có bão đổ bộ vào đất liền thì hàng chục cán bộ, chiến sĩ quân đội đã về kịp thời giúp gia đình kê cao lúa và giằng chống nhà cửa. Hình ảnh bộ đội làm việc tích cực, không quản ngại khó khăn, khiêng vác những bao lúa nặng trĩu để cứu lấy hạt lúa cho bà con, giúp giảm thiểu thiệt hại do thiên tai thật là đáng quý”.

Trong khi đó, ở xã Hưng Lộc, lực lượng quân sự địa phương và dân quân tự vệ gồm 20 người đã nhanh chóng tỏa đi về các thôn, các địa điểm xung yếu giúp dân cắt tỉa cây xanh, giằng chống nhà cửa, sẵn sàng giúp dân khi có yêu cầu.

Trên vùng biên giới huyện A Lưới cũ (5 xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5), Trung tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - A Lưới thông tin: "Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã chỉ đạo các địa phương rà soát kiểm tra các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ quét để sơ tán đến các vị trí an toàn. Đơn vị chỉ đạo cử lực lượng dân quân canh trực tại các vị trí đường cầu, đường ngập tràn bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời, cử các lực lượng sẵn sàng giúp đỡ người dân khơi thông dòng chảy, khắc phục cây gãy đổ"...

Trung tá Nguyễn Bảo Lân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 6 cho biết: "Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên nắm chắc tình hình diễn biến của thời tiết, chủ động các phương án phòng, chống, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Trong đó, trọng tâm là sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động giúp dân khi có yêu cầu".

Do ảnh hưởng của bão số 5, dự báo mưa lớn, mực nước sông Bồ, sông Hương (TP. Huế) lên mức báo động 1 - báo động 2 và trên báo động 2. Do vậy, Bộ CHQS thành phố đã sẵn sàng phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là phương án, kịch bản ứng phó mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, bão, vận hành hồ chứa.

Dân quân xã Hưng Lộc cắt tỉa cây xanh trước khi bão đổ bộ

Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố thông tin: Bộ CHQS thành phố dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống bão lụt gồm: Gạo 20.000kg (4.000 bao mỗi bao 5kg); mì ăn liền: 4.000 thùng; thực phẩm khô: 2.000 đơn vị; nước uống đóng chai (500 ml): 100.000 chai; nhiên liệu (xăng, dầu) dự trữ, đảm bảo cung ứng ổn định, liên tục khi có dự báo thiên tai, lụt bão và trong suốt mùa mưa bão.

Bộ đội ở nhiều địa phương đã hỗ trợ người dân kê kích tài sản, gia cố nhà cửa để ứng phó với bão như giằng chống mái nhà, di chuyển vật dụng lên cao và di dời tàu thuyền đến nơi an toàn. Hình ảnh Bộ đôi Cụ Hồ đã có mặt khẩn trương giúp dân giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra, thể hiện tinh thần “sát cánh bên dân trong những thời khắc khó khăn”.

Hiện, 200 cán bộ chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện thuộc Bộ CHQS thành phố đã sẵn sàng cơ động về cơ sở phối hợp với địa phương giúp dân phòng chống lụt bão, nhất là thu hoạch lúa chạy lũ khi trời đang mưa nặng hạt.