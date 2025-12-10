  • Huế ngày nay Online
Kiểm tra điểm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân

HNN.VN - Sáng 11/12, tại Trung tâm Y tế Phú Xuân (phường Kim Long), Sở Y tế tổ chức buổi tham quan và kiểm tra điểm công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS) và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (gọi tắt là NVCA) năm 2026. Đây là hoạt động nhằm đánh giá thực tế công tác tổ chức khám, chuẩn hóa quy trình và rút kinh nghiệm chung trước khi triển khai đồng loạt trên toàn địa bàn.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tại Trung tâm Y tế Phú Xuân 

Buổi làm việc có lãnh đạo Sở Y tế, đại diện Ban Chỉ huy phòng thủ các khu vực 1, 2, 3; Công an thành phố; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Chủ tịch 9 Hội đồng khám sức khỏe NVQS - NVCA cùng đại diện UBND, Ban Chỉ huy quân sự các phường và Trung tâm Y tế Phú Xuân.

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo Trung tâm Y tế Phú Xuân báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị và phương án tổ chức khám cho 1.640 thanh niên thuộc các phường Hóa Châu, Kim Long, Phú Xuân, Hương An, Dương Nỗ và Mỹ Thượng. Công tác bố trí quy trình được Trung tâm triển khai khoa học, tách biệt hoàn toàn với khu khám bệnh thông thường; đồng thời bảo đảm đầy đủ các danh mục xét nghiệm, cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh theo quy định của Bộ Y tế.

Đoàn công tác đã trực tiếp tham quan từng khu vực như tiếp đón - phân luồng, khám nội, khám ngoại, mắt, tai mũi họng, tâm thần, xét nghiệm, X-quang... Qua kiểm tra, địa diện các ban ngành đánh giá cao sự chủ động, tinh thần phối hợp giữa các đơn vị, đặc biệt là việc sắp xếp nhân lực và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu về an ninh, trật tự và an toàn trong suốt thời gian khám.

Hoạt động kiểm tra điểm tại Trung tâm Y tế Phú Xuân là bước chuẩn bị quan trọng trước khi thành phố triển khai đồng loạt công tác khám sức khỏe NVQS - NVCA từ ngày 10/12 đến 29/12/2025. Sở Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị nhằm bảo đảm quá trình khám diễn ra an toàn, chất lượng, đúng quy định, góp phần tuyển chọn thanh niên đủ sức khỏe, đủ tiêu chuẩn phục vụ trong Quân đội và Công an nhân dân năm 2026.

NGỌC KHÁNH
kiểm tranghĩa vụquân sự
