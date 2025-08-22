Xây dựng lực lượng vũ trang “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”

Việc thực hiện Ban chỉ huy phòng thủ khu vực là chủ trương nhằm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”

Thay đổi tư duy

Thành lập Ban CHPTKV là một phần trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương với mục tiêu tạo ra một thế và lực mới, phương pháp và nghệ thuật quân sự phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Thực hiện chủ trương lớn này, TP. Huế đã hoàn thành việc điều chỉnh, kiện toàn tổ chức cơ quan quân sự cấp thành phố, cấp xã theo tinh thần nghị quyết Trung ương và chỉ đạo của Quân khu 4. Trọng điểm là việc thành lập và đưa vào vận hành 3 ban CHPTKV tại các địa bàn then chốt; tổ chức lại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, thành lập 40 ban chỉ huy quân sự (CHQS) cấp xã.

Là đơn vị đứng chân ở địa bàn biên giới, ngay sau thành lập, Đảng ủy, Ban CHPTKV 2 - A Lưới đã nhanh chóng bắt tay triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, hoàn thành khối lượng công việc lớn để đưa đơn vị vào hoạt động nền nếp theo đúng chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy và Bộ CHQS thành phố. Ngay sau khi tiếp nhận đầy đủ cơ sở vật chất, hồ sơ, trang bị, vũ khí từ các ban CHQS cấp huyện, đơn vị đã khẩn trương kiện toàn tổ chức Đảng, thành lập các chi bộ trực thuộc, ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy, phân công rõ nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Đảng ủy, Ban Thường vụ và chỉ huy.

Trung tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Ban CHPTKV 2 - A Lưới cho biết: Song song với củng cố tổ chức, đơn vị đã tập trung rà soát, điều chỉnh, xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến phù hợp với mô hình mới, tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bảo vệ cơ quan, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. Đội ngũ chỉ huy trưởng ban CHQS các xã thuộc phạm vi quản lý đã được triệu tập để nắm chắc tình hình, thống nhất các kế hoạch, văn kiện tác chiến, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, tạo thế trận quốc phòng địa phương liên hoàn, chủ động sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống ngay từ cơ sở.

Trung tá Ngô Anh Đức, Chính ủy Ban CHPTKV 2 - A Lưới chia sẻ: Ngay sau khi có quyết định thành lập, đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy cơ quan quân sự mới, rà soát, thống nhất tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị đúng quy định, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ. Việc bố trí cán bộ, chỉ huy các cấp được thực hiện trên cơ sở kế thừa hợp lý, khai thác tối đa kinh nghiệm, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ từ các cơ quan quân sự trước đây, qua đó giữ vững sự ổn định, liên tục trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại Ban CHPTKV 1 - Hương Trà và Ban CHPTKV 3 - Phú Lộc, các đơn vị đã thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa, an ninh trật tự trên địa bàn; kịp thời tham mưu xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh số hóa công tác quản lý quân sự, quốc phòng, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành; xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu và tổ chức luyện tập chặt chẽ. Đồng thời, củng cố khu vực phòng thủ phù hợp với đặc điểm, vị thế mới của các đơn vị sau sáp nhập, góp phần tạo thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Duy trì vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân

Đại tá Phan Thắng, UVTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố cho biết: Chúng tôi quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, việc tổ chức lại lực lượng vũ trang theo hướng “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”; trong đó việc thành lập Ban CHPTKV là giải pháp chiến lược có tầm nhìn dài hạn, mục tiêu là xây dựng hệ thống phòng thủ địa phương vững chắc. Ban CHPTKV là mô hình tổ chức chuyên trách, không mang tính chất cấp hành chính, mà là “cánh tay nối dài” của Bộ CHQS thành phố. Những đơn vị này có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức, điều hành nhiệm vụ quốc phòng - quân sự tại các khu vực chiến lược, đông dân, địa hình rộng và phức tạp. Đây chính là mô hình tổ chức mới mang tính chiến lược, góp phần tăng cường sức mạnh hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng quân sự, công an, biên phòng, dân quân tự vệ cùng các cơ quan chức năng địa phương. Điều này cho phép xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh ngay từ sớm, từ xa, giữ vững ổn định địa bàn trong mọi tình huống.

Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện “3 trọng tâm”, “3 quyết liệt” theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương; thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự. Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đồng thời, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, 2 tuyến biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.