Các tổ chức tôn giáo thăm, chúc mừng lãnh đạo thành phố nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và Tết Bính Ngọ 2026

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng các tổ chức tôn giáo

Đến thăm và chúc mừng có đại diện Tòa Tổng Giám mục Huế; Họ đạo Cao Đài thành phố Huế; Chi hội Thánh Tin lành Huế và Đan viện Thiên An.

Thay mặt chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo, các đoàn đã gửi lời chúc mừng tới Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế; bày tỏ sự tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Tại buổi tiếp, đại diện các tổ chức tôn giáo gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo thành phố; chúc mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Toàn vừa được tín nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Các đại biểu bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả quan trọng mà thành phố đạt được trong năm 2025 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, xây dựng đô thị, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Các tổ chức tôn giáo chúc mừng năm mới đến lãnh đạo thành phố

Đặc biệt, đại diện các tổ chức tôn giáo đánh giá cao sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố đối với công tác tôn giáo; đồng thời khẳng định tinh thần đồng hành, gắn bó của các tôn giáo trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời gian qua, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo người nghèo, người yếu thế, góp phần cùng chính quyền thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các tổ chức tôn giáo trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các đồng chí lãnh đạo thành phố; đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Với trách nhiệm xã hội và tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”, các tổ chức tôn giáo khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Lãnh đạo thành phố mong muốn các tổ chức tôn giáo luôn đồng hành, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm và những đóng góp thiết thực của các tổ chức tôn giáo đối với sự phát triển chung của TP. Huế. Đồng chí khẳng định, trong quá trình xây dựng và phát triển, thành phố luôn coi trọng và phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định xã hội, chăm lo an sinh và phát triển bền vững.

Nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn chúc các vị chức sắc, chức việc cùng đồng bào các tôn giáo trên địa bàn thành phố một mùa xuân an lành, hạnh phúc, nhiều sức khỏe và thành công; mong muốn các tổ chức tôn giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, đóng góp ngày càng hiệu quả hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội của thành phố.