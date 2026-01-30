Tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X năm 2025

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Dự buổi lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng.

Chương trình còn có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo một số địa phương; 96 bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí; cùng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025.

Giải Búa liềm vàng lần thứ X được phát động từ ngày 20/1/2025. Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài, Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Cộng sản) đã tiếp nhận 2.296 tác phẩm, gồm 643 tác phẩm báo in, 866 báo điện tử, 464 truyền hình, 230 phát thanh và 93 tác phẩm ảnh báo chí. Các tác phẩm tham dự phong phú về chủ đề, thể loại, có mặt ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Báo chí Trung ương tham gia tích cực với nhiều tác phẩm có chất lượng cao; khối báo chí địa phương có sự đầu tư công phu, tiến bộ rõ nét so với các năm trước.

Nội dung các tác phẩm bám sát những vấn đề lớn, thời sự của đất nước và hệ thống chính trị, như tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XIII, các ngày lễ lớn của dân tộc; kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; nỗ lực hoàn thành các mục tiêu năm 2025, năm về đích của nhiệm kỳ. Nhiều tác phẩm đi sâu phản ánh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới tổ chức bộ máy gắn với sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện thể chế; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Bên cạnh đó, không ít tác phẩm thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, “điểm nghẽn”, có tính phản biện xã hội và chiến đấu cao; đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực trong phát triển kinh tế – xã hội và công tác xây dựng Đảng. Nét mới của mùa giải năm nay là nhiều tác phẩm phản ánh sinh động việc lấy ý kiến góp ý Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; triển khai các quan điểm chỉ đạo mới của Tổng Bí thư Tô Lâm; các vấn đề về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học – công nghệ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hình thức thể hiện hiện đại, đa phương tiện, long-form, mega story được sử dụng rộng rãi, tạo sức hấp dẫn và lan tỏa.

Trao giải A cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả

Hội đồng chung khảo đã chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao 6 giải A, 13 giải B, 18 giải C, 10 giải chuyên đề và 35 giải Khuyến khích; đồng thời khen thưởng 15 tập thể có thành tích tiêu biểu trong tổ chức, hưởng ứng giải.

Một điểm nhấn đặc biệt của lễ trao giải năm nay là việc kết hợp tuyên dương 96 bí thư chi bộ xuất sắc toàn quốc, tương ứng với 96 năm Ngày thành lập Đảng. Đây là lần đầu tiên Trung ương tổ chức tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc trên phạm vi toàn quốc, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng từ cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Trải qua 96 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Đại hội XIV của Đảng là mốc son quan trọng, mở ra tầm nhìn và khát vọng phát triển mới, tạo tiền đề để đất nước tự chủ, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.

Trao giải B cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả

Tổng Bí thư khẳng định, trong những thành tựu của nhiệm kỳ Đại hội XIII có đóng góp trực tiếp, bền bỉ của các tổ chức cơ sở Đảng, của từng chi bộ, từng đảng viên; trong đó, bí thư chi bộ là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, là “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng dân. Tổng Bí thư biểu dương 96 bí thư chi bộ xuất sắc được tuyên dương dịp này – những tấm gương tiêu biểu về bản lĩnh, đạo đức, phương pháp lãnh đạo và tinh thần nêu gương.

Đánh giá cao Giải Búa liềm vàng, Tổng Bí thư ghi nhận vai trò của báo chí cách mạng trong việc tạo đồng thuận xã hội, phản ánh sinh động thực tiễn, tăng tính phản biện và tính chiến đấu, góp phần củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Tổng Bí thư đề nghị báo chí trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hiện đại, thực sự trở thành “pháo lệnh” truyền cảm hứng trong kỷ nguyên số.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Giải phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ XI - năm 2026, hướng tới năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, góp phần lan tỏa niềm tin, khơi dậy tinh thần cống hiến, đưa đất nước vững bước vào giai đoạn phát triển mới.