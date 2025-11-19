  • Huế ngày nay Online
Các tổ đại biểu HĐND TP. Huế:

Tiếp xúc cử tri ở phường Hương Trà, xã Chân Mây - Lăng Cô

HNN.VN - Ngày 19/11, Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố do ông Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn có buổi tiếp xúc cử tri phường Hương Trà.

 Cử tri phường Hương Trà nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, ông Hà Văn Tuấn đã thông tin tình hình kinh tế -  xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng năm 2025 của thành phố; kết quả kiện toàn, sắp xếp các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố; tình hình khắc phục sau thiên tai; những nhiệm vụ còn lại của năm 2025; trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc 6 tháng đầu năm 2025.

Cử tri phường Hương Trà đã nêu một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe; tách thửa; di dời 7 hộ ở tổ dân phố Giáp Tư đến nơi tái định cư; đưa vào đầu tư trung hạn các tuyến đường được quy hoạch ở tổ dân phố 1; sửa chữa, nâng cấp, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đặt tên một số tuyến đường; xây kè chống sạt lở; lắp đặt hệ thống tiêu thoát nước trên Tỉnh lộ 16…

Ông Nguyễn Viết Hà, Chủ tịch UBND phường Hương Trà đã tiếp thu, giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời cam kết xử lý những vấn đề còn lại trong thời gian sớm nhất.

Sau khi giải đáp, làm rõ thêm một số nội dung, ông Hà Văn Tuấn đề nghị phường Hương Trà tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được Tổ đại biểu HĐND thành phố tổng hợp, chuyển các cơ quan liên quan xem xét tại kỳ họp thứ 11 sắp tới.

Cùng ngày, tại xã Chân Mây - Lăng Cô, Tổ đại biểu số 7, HĐND thành phố gồm ông Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ và bà Trần Thị Kim Loan, TUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Huế, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP. Huế đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Chân Mây - Lăng Cô và xã Vinh Lộc.

 Cử tri xã Chân Mây - Lăng Cô kiến nghị nhiều vấn đề

Thay mặt Tổ đại biểu số 7 HĐND thành phố Huế, bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Huế, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP. Huế đã thông tin một số tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 10 tháng đầu năm 2025, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2025 của UBND thành phố. Cụ thể, lượng khách du lịch ước đạt gần 5,4 triệu lượt, tăng 66% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 7,5%; thành phố cấp mới 41 dự án và điều chỉnh vốn 23 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 31.496 tỷ đồng; thu ngân sách 10 tháng đạt khoảng 11.800 tỷ đồng, bằng 92,5% dự toán. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng tiếp tục được đảm bảo.

Cử tri xã Chân Mây - Lăng Cô kiến nghị một số vấn đề trong đó có nội dung về giải quyết sạt lở ở sông Bù Lu; chính sách đền bù giá trong giải phóng mặt bằng; cần có cơ chế, chính sách đặc thù liên quan tách thửa ở trong gia đình nhiều thế hệ; đầu tư quan tâm một số tuyến đường bị hư hỏng, bị ngập nước; xử lý tranh chấp đất giữa các hộ dân; giải quyết chi trả chế độ cho cán bộ bán chuyên trách sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã…

Lãnh đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô đã tiếp thu, giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục khẩn trương xử lý những vấn đề còn lại trong thời gian sớm nhất.

Sau khi giải đáp, làm rõ thêm một số nội dung, ông Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ ghi nhận các ý kiến, đề nghị chính quyền địa phương tập trung giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được Tổ đại biểu HĐND thành phố tổng hợp, chuyển các cơ quan liên quan xem xét tại kỳ họp thứ 11 sắp tới nhằm bảo đảm quyền lợi của cử tri.

