Cử tri Huế nô nức trong ngày hội non sông

HNN.VN - Sáng nay (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri thành phố Huế tham gia Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Toàn thành phố ấn định 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 3 đơn vị bầu 2 đại biểu và 1 đơn vị bầu 3 đại biểu, với tổng số 9 đại biểu Quốc hội được bầu. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, Huế có 14 đơn vị bầu cử, gồm 2 đơn vị bầu 5 đại biểu, 7 đơn vị bầu 4 đại biểu và 5 đơn vị bầu 3 đại biểu, với tổng số 53 đại biểu HĐND thành phố được bầu. Ở cấp xã, phường, toàn thành phố có 228 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND, trong đó 39 đơn vị bầu 5 đại biểu, 45 đơn vị bầu 4 đại biểu, 141 đơn vị bầu 3 đại biểu và 3 đơn vị bầu 2 đại biểu, với tổng số 804 đại biểu HĐND xã, phường được bầu. 40/40 xã, phường trên địa bàn thành phố Huế đã thành lập 676 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 15 khu vực bỏ phiếu riêng. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được các địa phương hoàn tất từ sớm; khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng, hòm phiếu được niêm phong theo quy định, danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết công khai.

09h39



09h05 Đến 9 giờ, có 89.625 cử tri TP. Huế đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 9,21% Cử tri phường An Cựu tìm hiểu thông tin người ứng cử. Ảnh: Lê Thọ Theo Ủy ban bầu cử thành phố Huế, đến 9 giờ, toàn thành phố có 89.625 cử tri tham gia bỏ phiếu. Nhiều địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao như xã Nam Đông: 90,56%; Đan Điền: 81,23%; Bình Điền: 77,78%; Long Quảng 77,33%... Công tác tổ chức bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, đúng quy định; an ninh trật tự được đảm bảo, không ghi nhận sự cố phát sinh.

08h43 Toàn thành phố có 15 điểm bỏ phiếu riêng Theo Ủy ban Bầu cử, có 15 khu vực bỏ phiếu riêng (KVBPR) với 15.850 cử tri (CT) trong tổng số khoảng 1.000.000 CT toàn thành phố. Trong số này, phường An Cựu nhiều nhất: 5 KVBPR với 8.435 CT; tiếp đó là phường Thuận Hóa: 4 KVBPR với 2.481 CT; phường Phú Bài: 2 KVBPR với 2.200 CT… Hòm phiếu lưu động phục vụ bệnh nhân Hòa chung không khí bầu cử, có những “hòm phiếu đặc biệt” đã được đưa đến tận tay cử tri. Bệnh nhân Bệnh viện Trung ương Huế nghe hướng dẫn các bước bầu cử. Ảnh: Thượng Hiển Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế là khu vực bỏ phiếu riêng - số 23 phường Thuận Hóa với khoảng hơn 1.010 cử tri. Việc bỏ phiếu diễn ra từ 7h sáng tại tầng 1 Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến. Ngoài ra, có 3 hòm phiếu lưu động được đưa đến các khoa phòng để phục vụ cử tri là người bệnh, người nhà và nhân viên y tế không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu. Ông Phạm Văn T., 83 tuổi, thường trú ở phường Phú Bài - bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Răng Hàm Mặt cho biết: “Trước khi bỏ phiếu, các nhân viên y tế đã tổ chức tuyên truyền thông tin về người ứng cử, nhờ vậy, chúng tôi có thời gian nghiên cứu, lựa chọn. Hy vọng người trúng cử sẽ đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân trên các diễn đàn nghị trường” Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế tham gia bỏ phiếu ở hòm phiếu lưu động. Ảnh: Thượng Hiển Trên phạm vi toàn ngành, lãnh đao Sở Y tế cho hay đã chỉ đạo 8 Trung tâm Y tế và các bệnh viện chuẩn bị lực lượng, cơ số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, thiết bị phục vụ tại các điểm bầu cử. Tại các đơn vị này đều thành lập các Tổ phản ứng nhanh và Tổ thường trực cấp cứu, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong thời gian diễn ra bầu cử, sẵn sàng phối hợp với các phường xã trên địa bàn để xử lý các tình huống y tế phát sinh. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được chú trọng thông qua việc phối hợp kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị cung cấp suất ăn phục vụ chính quyền địa phương, tổ bầu cử và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chế biến thực phẩm gần khu vực điểm bầu cử. Hàng chục bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y - dược Huế đã được hỗ trợ tối đa để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Điểm bệnh viện này có một điểm bỏ phiếu dành riêng cho bệnh nhân đang điều trị. Mang hòm lưu động phiếu đến tận phòng bệnh nhân. Ảnh: P han Thành Ngay sau buổi khai mạc bầu cử, ngoài những bệnh nhân đảm bảo sức khỏe có thể xuống tận nơi để bỏ phiếu thì có những bệnh nhân vì điều kiện không thể di chuyển. Vì thế tổ bầu cử đã đưa hòm thiếu đến tận từng phòng bệnh, đảm bảo quyền bầu cử cho bệnh nhân. Tại đây các bệnh nhân được cán bộ giới thiệu thông tin về các ứng cử viên trước khi thực hiện quyền công dân. Bệnh nhân Trần Thị Thùy L. (32 tuổi, đang điều trị tại Khoa Ung Bứu, Bệnh viện Trường Đại học Y - dược Huế) xúc động khi được cán bộ tổ bầu cử đưa thùng phiếu đến tận nơi để bỏ phiếu. Cán bộ tổ bầu cử hướng dẫn các bệnh nhân quy trình bỏ phiếu ngay tại giường bệnh. Ảnh: P han Thành Sau khi lắng nghe hướng dẫn từ cán bộ, chị L. đã thực hiện quyền của mình. “Thật sự em rất xúc động khi được hỗ trợ bỏ phiếu ngay tại giường bệnh. Đây có lẽ là kỷ niệm đẹp trong đời của mình”, L. chia sẻ. Một nữ cử tri bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y - dược thực hiện bầu cử. Ảnh: Phan Thành



08h30 Cử tri Phạm Thanh Liên (86 tuổi - 60 tuổi Đảng, bên phải ảnh) ở tổ dân phố 13 - Thuận Hòa tại điểm bầu cử Là phường di sản trung tâm và cũng là địa phương có số dân đông nhất, Phú Xuân có 36 khu vực bỏ phiếu thuộc 6 đơn vị bầu cử với tổng số 82.654 cử tri tham gia bầu cử. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri trên địa bàn phường đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để dự lễ khai mạc, sau đó lần lượt thực hiện việc bỏ phiếu trong không khí trang nghiêm, phấn khởi. Trên tay lá phiếu, mỗi cử tri đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Phát phiếu bầu cử cho cử tri phường Phú Xuân. Ảnh: L.Minh Nhờ chủ động triển khai tốt công tác chuẩn bị, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường được trang trí khang trang, đúng quy định. Cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được bố trí hợp lý trên các tuyến đường chính, tạo nên không khí ngày hội toàn dân hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử thành phố, Trưởng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2 đã đến kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 22, nơi có 2.910 cử tri tham gia bỏ phiếu. Tại khu vực bỏ phiếu số 27, đơn vị bầu cử số 5, cử tri Phạm Thanh Liên (86 tuổi - 60 tuổi Đảng) ở tổ dân phố 13 Thuận Hòa đã có mặt từ rất sớm và là một trong những người bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử này. “Tôi mong các đại biểu được bầu sẽ lắng nghe ý kiến của người dân, quan tâm hơn đến việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản, chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống để phường Phú Xuân ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng là khu vực trung tâm của thành phố Huế”, ông Phạm Thanh Liên chia sẻ.

08h15 Hàng ngàn cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Huế hào hứng trong ngày bỏ phiếu bầu cử Cùng với hàng chục triệu cả tri cả nước, hàng ngàn cán bộ, giảng viên, sinh viên trực thuộc Đại học Huế đã hăng hái đi bỏ phiếu, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế có mặt từ khá sớm để tham gia bầu cử. Ảnh: Phan Thành Đại học Huế có các điểm bỏ phiếu ở Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Y - Dược, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Luật, Trường ĐH Nông Lâm, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Theo ghi nhận, từ sáng sớm tại điểm bỏ phiếu tổ 20 và 21 tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, hàng ngàn cán bộ, sinh viên đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho “Ngày hội non sông”. Tại đây, khu vực bỏ phiếu được bố trí trang trọng, đúng quy định; các điều kiện phục vụ cử tri đi bầu như thùng phiếu, danh sách cử tri, khu vực niêm yết tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, bàn hướng dẫn và khu vực viết phiếu đều được chuẩn bị đầy đủ, khoa học. Sinh viên Mã Thiên Hưng (sinh viên năm 1, ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế) nói rằng, rất vinh dự khi được cầm lá phiếu trên tay đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ngay sau phần khai mạc, các cử tri đã tiến hành bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng. Cùng thời điểm, các điểm bỏ phiếu ở các trường thuộc Đại học Huế không khí bầu cử cũng diễn ra nghiêm túc, đúng quy định. Sinh viên xếp hàng chờ thực hiện việc bỏ phiếu. Ảnh: Phan Thành Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: Phan Thành Đóng dấu xác nhận hoàn thành bỏ phiếu. Ảnh: Phan Thành



08h10 Lực lượng vũ trang thành phố Huế hoàn thành bầu cử sớm Cử tri thuộc lực lượng vũ trang thành phố bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 5. Ảnh: Quang Đạo Sáng 15/3 các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã thực hiện nghĩa vụ công dân của những cử tri với những lá phiếu bầu. Đúng 6h30, 100% cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị bầu cử số 1, thuộc Khu vực bỏ phiếu số 5, Phường An Cựu (tại cơ quan Bộ CHQS thành phố) đã có mặt đầy đủ. Công tác hướng dẫn các quy định trước khi bước vào bầu cử được Lãnh đạo Bộ CHQS thành phố quán triệt một cách chặt chẽ, chu đáo. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công tác bầu cử diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Với tinh thần dân chủ, khách quan, các cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử đã thể hiện trách nhiệm, phát huy quyền dân chủ từ những lá phiếu bầu và kỳ vọng mỗi đại biểu được lựa chọn sẽ là những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Các chiến sĩ trẻ lần đầu tiên bỏ phiếu. Ảnh: Quang Đạo Tại các điểm bầu cử ở Trung đoàn 6, đã có gần 600 cử trị của các đơn vị thuộc Trung đoàn 6, Tiểu đoàn 3, Đại đội phòng không 594 cũng đã có mặt từ rất sớm. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và thực hiện tốt công tác quán giáo dục, truyên truyền, 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử đều nắm chắc các bước bầu cử và các quy định. Công tác bầu cử đã diễn ra khẩn trương, đúng quy định. Đến hơn 8h sáng, tại các điểm trực thuộc Bộ CHQS thành phố, 100% cử tri hoàn thành bầu cử.

08h08 Cử tri các xã phía Nam thành phố hồ hởi đến bỏ phiếu sớm Tại xã Chân Mây - Lăng Cô và các xã khu vực p hía nam TP. Huế, sáng 15/3, không khí tại các khu vực bỏ phiếu rộn ràng, nghiêm túc. Tại điểm bỏ phiếu ở Nhà văn hoá thôn Phú Cường Xuyên, các cụ già mang khăn đóng áo dài đến sớm, trước giờ khai mạc. Người dân ở thôn Phú Cường Xuyên, xã Chân Mây - Lăng Cô đi bầu cử. Ảnh: Hữu Phúc Ông Mai Văn Minh (sinh năm 1946) chia sẻ: “Đối với chúng tôi, mỗi kỳ bầu cử đều là dịp rất quan trọng. Dù tuổi đã cao nhưng tôi vẫn cố gắng đến điểm bỏ phiếu từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Tôi mong những người được bầu sẽ thật sự gần dân, lắng nghe ý kiến của bà con và góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển”. Xã Chân Mây - Lăng Cô là một trong những xã có số lượng cử tri lớn (tổng số cử tri là 34.829) và nhiều khu vực bỏ phiếu (27 khu vực bỏ phiếu). Các chức sắc tôn giáo và các cụ cao niên, người có uy tín bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 22 - xã Chân Mây - Lăng Cô Ảnh: Hữu Phúc Ông Mai Đức Diệp (bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 23 - thôn An Bàng, xã Chân Mây - Lăng Cô) cho biết: "Cuộc bầu cử lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là ngày hội của toàn dân. Tôi làm nghề xây dựng, sáng nay tranh thủ đi bỏ phiếu sớm rồi mới đi làm. Bầu cử là việc chung của toàn dân nên ai cũng quan tâm. Tôi hy vọng những người trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm đến đời sống của người dân, nhất là hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế để bà con có cuộc sống ổn định hơn”. Cùng với xã Chân Mây - Lăng Cô, không khí bầu cử ở xã phía nam thành phố Huế (xã Hưng Lộc, Lộc An, Phú Lộc, Vinh Lộc) cũng không kém phần nô nức, khẩn trương. Người dân xã Phú Lộc đi bầu cử. Ảnh: Hiếu Phúc Xã Phú Lộc có 7 khu vực bỏ phiếu, xã Lộc An có 12 khu vực bỏ phiếu, trong khi 2 xã Hưng Lộc và Vinh Lộc có số lượng khu vực bỏ phiếu nhiều hơn (xã Hưng Lộc 14 khu vực bỏ phiếu và Vinh Lộc 20 khu vực bỏ phiếu). Nhiều cử tri tranh thủ đi bỏ phiếu trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới; các cụ cao niên, nông dân, tiểu thương, thanh niên đều có mặt sớm với tinh thần hồ hởi. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, lực lượng tổ bầu cử hướng dẫn tận tình nên việc bỏ phiếu diễn ra nhanh gọn, đúng quy định. Không khí tại các điểm bầu cử vừa trang nghiêm, vừa gần gũi, rộn ràng những câu chuyện trao đổi về danh sách ứng cử viên và kỳ vọng của người dân đối với nhiệm kỳ mới. Qua đó cho thấy sự quan tâm và ý thức trách nhiệm của cử tri, góp phần tạo nên một ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

07h48 Tại Khu vực bỏ phiếu số 6, phường Vỹ Dạ,Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Trường Lưu dự khai mạc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Trường Lưu tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 6, phường Vỹ Dạ. Ảnh: Bá Trí Ngay sau lễ khai mạc, bỏ những lá phiếu đầu tiên vào hòm phiếu, đồng chí Lê Trường Lưu gửi gắm với cán bộ, Nhân dân trong phường về cuộc bầu cử lần này được tổ chức trong bối cảnh đất nước đang tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Theo Bí thư Đảng ủy phường Vĩ Dạ Nguyễn Xuân Dương, địa phương đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh… phối hợp với các tổ dân phố vận động bà con thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực đi bầu cử sớm. Trong không khí nô nức của ngày hội lớn, tất cả cử tri nhận thức đầy đủ ý nghĩa của cuộc bầu cử, tham gia với ý thức trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm túc nội quy, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu, nắm vững tiêu chuẩn của đại biểu để lựa chọn những người xứng đáng nhất bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, coi đây là trọng trách của mình vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

07h45 Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP. Huế đã đến dự khai mạc bầu cử và chung vui với cử tri khu vực bỏ phiếu số 11 thuộc tổ bầu cử số 11 phường Thuận Hóa; đồng thời, trực tiếp bỏ lá phiếu bầu cử của mình tại đây. Đồng chí Nguyễn Chí Tài bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 11 thuộc tổ bầu cử số 11 phường Thuận Hóa. Ảnh: Anh Phong Tổ trưởng Tổ bầu cử số 11 Đinh Thị Búp cho biết, khu vực bỏ phiếu 11 có 1.400 cử tri. Để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng quy định, trước đó, tổ bầu cử đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết, từ trang trí khu vực bỏ phiếu, bố trí hòm phiếu, phòng bỏ phiếu đến việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Cùng với thực hiện quyền công dân, nhiều cử tri gửi gắm những kỳ vọng lớn lao đối với những đại biểu sẽ trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Cử tri kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử cần thật sự gần dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tích cực tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất những quyết sách thiết thực, sát với thực tiễn đời sống vì người dân, vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Hòa cùng niềm vui chung trong “Ngày hội non sông” cùng các cử tri nơi mình bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Chí Tài đã trò chuyện, động viên các cử tri sớm hoàn thành quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình; bày tỏ sự kỳ vọng, sau khi trúng cử, các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng mà cử tri đã gửi gắm qua từng lá phiếu. Sau khi dự khai mạc và tiến hành bầu cử, đồng chí Nguyễn Chí Tài đã đi kiểm tra, động viên các tổ chức, lực lượng làm nhiệm vụ tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Vỹ Dạ, Thuận Hóa, Phú Xuân.

07h40 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 4, gồm tổ dân phố 5 và tổ dân phố 6 Phú Hội, phường Thuận Hóa. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4 phường Thuận Hóa. Ảnh: Hoàng Loan Tại khu vực bỏ phiếu 4 có 1.784 cử tri, trong đó cử tri cao tuổi nhất là 97 tuổi. Công tác tổ chức được triển khai nghiêm túc, đúng quy định; khu vực bỏ phiếu được bố trí khoa học, bảo đảm thuận tiện cho cử tri đến thực hiện quyền bầu cử. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt với tâm thế hồ hởi, trang trọng, thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào sự kiện chính trị quan trọng của địa phương. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến đã dành thời gian trao đổi, động viên tổ bầu cử và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực bỏ phiếu số 4; thăm và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực bỏ phiếu số 3 và khu vực bỏ phiếu số 5 phường Thuận Hóa. Đồng chí ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các thành viên tổ bầu cử, lực lượng công an, dân quân, đoàn thanh niên và các tình nguyện viên đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ cử tri. Đồng thời đề nghị các lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn chu đáo để cử tri thực hiện quyền bầu cử thuận lợi, an toàn và đúng quy định.

07h35 Tại Tổ bầu cử số 1, phường An Cựu, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã đến dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tham dự lễ khai mạc tại Tổ bầu cử số 1, phường An Cựu. Ảnh : Lê Thọ Ngay từ sáng sớm, không khí tại khu vực bỏ phiếu diễn ra trang nghiêm, dân chủ và đúng quy định. Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai chu đáo; danh sách cử tri được niêm yết công khai; khu vực bỏ phiếu được bố trí thuận tiện, trang trọng; các điều kiện phục vụ ngày bầu cử được đảm bảo đầy đủ. Sau nghi lễ khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ lá phiếu đầu tiên tại Tổ bầu cử số 1, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền thành phố và niềm tin của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Lê Thọ Tại phường An Cựu đã thành lập 5 Ban bầu cử tương ứng với 5 đơn vị bầu cử và 20 tổ bầu cử tại 21 khu vực bỏ phiếu. Tổng số đại biểu HĐND phường được bầu là 21 đại biểu. Qua ba vòng hiệp thương, danh sách chính thức người ứng cử gồm 34 người. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được thực hiện đúng quy định, với 23 hội nghị và 1.697 cử tri tham gia, đạt sự đồng thuận cao. Danh sách cử tri đã được lập và niêm yết tại 28 điểm trên địa bàn, với tổng số 42.586 cử tri.

07h30 UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 19, phường Vỹ Dạ UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cùng lãnh đạo thành phố theo dõi kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri ở phường Vỹ Dạ. Ảnh: Đức Quang Không khí tại các điểm bỏ phiếu diễn ra trang nghiêm, dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của người dân đối với ngày hội lớn của đất nước. Toàn phường Vỹ Dạ có 21 khu vực bỏ phiếu với tổng số 32.540 cử tri. Ngay từ sáng sớm, các điểm bỏ phiếu được trang trí cờ hoa rực rỡ, tạo không khí phấn khởi, trang trọng. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, các bước kiểm tra thông tin, nhận phiếu và bỏ phiếu được thực hiện đúng quy định, bảo đảm thuận lợi cho cử tri. Tại Khu vực bỏ phiếu số 19 đặt tại Nhà văn hóa tổ dân phố Xuân Hòa có 1.946 cử tri tham gia bầu cử. Tham dự lễ khai mạc và trực tiếp thực hiện quyền công dân tại điểm bỏ phiếu này có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế; cùng đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế. UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 19, phường Vỹ Dạ. Ảnh: Đức Quang Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu và cử tri đã tiến hành bỏ phiếu trong không khí nghiêm túc, đúng quy trình. Nhiều cử tri đến từ rất sớm để thực hiện quyền bầu cử, đồng thời trao đổi, chia sẻ về kỳ vọng đối với các đại biểu được bầu trong nhiệm kỳ mới. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí khoa học, bảo đảm thuận lợi cho người cao tuổi và các cử tri đến tham gia. Nhiều cử tri bày tỏ mong muốn các đại biểu được bầu sẽ tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, có những quyết sách thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và xây dựng TP. Huế ngày càng phát triển bền vững trong nhiệm kỳ mới. Cử tri Lê Văn Thăng chia sẻ: “Là cử tri đã hơn 70 tuổi và từng tham gia nhiều kỳ bầu cử, tôi nhận thấy kỳ bầu cử lần này rất đặc biệt, diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Qua tiếp xúc và theo dõi chương trình hành động của các ứng cử viên, tôi thấy nhiều đại biểu có tâm, có tầm, đề ra những định hướng cụ thể. Cử tri chúng tôi mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ phát huy trí tuệ, tâm đức, đặc biệt trong thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học - kỹ thuật của thế giới vào phát triển đất nước”.



07h15 Người dân A Lưới nô nức trong "Ngày hội non sông" Từ tờ mờ sáng 15/3, người dân vùng A Lưới sinh sống từ các bản làng vùng cao cũng nô nức đến với "Ngày hội non sông" bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Xã A Lưới 2 có hơn 13.600 cử tri, được chia thành 6 đơn vị bầu cử với 11 khu vực bỏ phiếu. Tại khu vực bỏ phiếu số 7 (thuộc địa bàn 3 thôn KLeng A Bung, Âr Kêu Nhâm, A Hươr Pa E) và khu vực 8 (thuộc địa bàn thôn Âr Bả Nhâm với hơn 1.800 cử tri, trong đó có nhiều hộ dân là người Lào đã được tạo điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam và sinh sống, gắn bó với người dân bản địa. Lực lượng chức năng giúp đỡ người già tại khu vực bầu cử số 8, xã A Lưới 2 Từ sáng sớm tinh mơ, bà con nơi đây cũng gác lại công việc nương rẫy, thực hiện quyền bầu cử. Cụ ông Hồ Văn Tôn, một người dân thôn Âr Bả Nhâm cho biết, với đặc thù bà con ở vùng miền núi, gắn với việc làm nương nên tranh thủ sáng sớm đến điểm bầu cử bỏ phiếu. Trong những năm qua, những hộ dân có nguồn gốc từ Lào theo gia đình về định cư ở xã Quảng Nhâm (cũ) được chính quyền tạo điều kiện nhập tịch, cấp đất sản xuất cũng như vay vốn làm ăn nên rất phấn khởi khi trở thành công dân của xã. Đợt này, bà con rất tự hào khi được tham gia lựa chọn những người đại biểu đại diện cho nguyện vọng của mình. Người dân kỳ vọng các đại biểu được bầu là những người có đức, có tài, quan tâm đến đời sống đồng bào vùng núi, góp phần từng bước phát triển kinh tế vùng miền núi. Hướng dẫn cử tri xã A Lưới 2 các bước bỏ phiếu Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Lưới 2 cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn xã A Lưới 2 đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, bài bản, đúng định hướng và đúng tiến độ theo quy định của Trung ương và thành phố. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn xã đã chủ động nắm chắc tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội liên quan đến bầu cử. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Sẵn sàng lực lượng để triển khai việc phòng, chống, khắc phục các tình huống có thể xảy ra trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu. Xã A Lưới 3 có hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác tuyên truyền, vận động cử tri được đặc biệt chú trọng, đảm bảo mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, cử tri đi bầu đúng, bầu đủ và bầu tập trung. Xã có hơn 5.300 cử tri, được chia thành 6 đơn vị bầu cử với 7 khu vực bỏ phiếu. Hỗ trợ cử tri lớn tuổi đến điểm bầu cử số 8 thôn Âr Bả Nhâm Qua rà soát, xác minh lại về nguyện vọng của các cử tri đang đi làm ăn xa cũng như các công dân bị bệnh dẫn đến mất năng lực hành vi dân sự, UBND xã đã tiếp tục cập nhật đưa ra khỏi danh sách cử tri đối với những cử tri đi làm ăn xa, cử tri có nguyện vọng bầu cử tại nơi khác. Đến thời điểm hiện tại, số cử tri được đưa vào danh sách bầu cử của xã A Lưới 3 là 5.357 cử tri. Từ khoảng 6 giờ sáng, ghi nhận của PV tại khu vực bỏ phiếu số 5, xã A Lưới 3 (với hơn 340 cử tri), người dân thôn A Đên, A Sáp với lá phiếu trên tay đã tập trung tại nhà văn hóa cộng đồng thôn A Đên để thực hiện quyền bầu cử với tâm thế phấn khởi cùng ngày hội của non sông. Đi đầu là những già làng, trưởng bản, người có uy tín đến phối hợp cùng cán bộ của tổ bầu cử hướng dẫn bà con các thủ tục để bỏ phiếu bầu cử. Già làng Hồ Văn Lộc, cho biết, những ngày qua, chúng tôi đã phối hợp với cán bộ thôn trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động người dân tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định; mang thẻ cử tri và thông tin tiểu sử ứng cử viên đến từng thôn bản để người dân nắm thông tin. Hồi trước đi lại khó khăn lắm, khe suối cách trở, đường sá chưa thuận tiện, bây giờ hạ tầng đã tốt hơn nhiều, điểm bầu cử chỉ cách khu dân cư chừng vài cây số, tạo điều kiện cho bà con tham gia cùng "Ngày hội của non sông". Sáng nay, hơn 340 cử tri của người dân các thôn A Đên, A Sáp đã đi bỏ phiếu đầy đủ. Ông Đoàn Văn Uyên, đồng bào Tà Ôi bỏ phiếu tại điểm bầu cử thôn Âr Bả Nhâm Ông Hồ Đàm Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Lưới 3 cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp đến thời điểm hiện tại đã hoàn tất, các điểm đang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo quy định. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, tiếp nhận hồ sơ ứng cử được triển khai nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo thời gian luật định. Cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử bảo đảm tính đại diện, kế thừa, phát triển, phù hợp với yêu cầu chính trị và thực tiễn của địa phương. Cùng ngày, cử tri trên địa bàn các xã A Lưới 1, 4, 5 cũng háo hức cùng "Ngày hội non sông". Ai cũng cố gắng sắp xếp công việc đồng áng, nương rẫy để tranh thủ đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân để lựa chọn được những đại biểu xứng tầm, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

06h20 Đại diện Công an TP. Huế kiểm tra, niêm phong hòm phiếu trước giờ bầu cử. Ảnh: Minh Nguyên Từ sáng sớm, tại khu vực bỏ phiếu số 21 (Công an TP. Huế) thuộc phường Vỹ Dạ, hơn 1.100 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đã tham gia bỏ phiếu sớm trong không khí trang nghiêm, phấn khởi. Khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ hoa, khẩu hiệu trang trọng; công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đúng quy định. Vinh dự và tự hào khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: Minh Nguyên Các cử tri là cán bộ, chiến sĩ đến từ rất sớm, xếp hàng trật tự, nghiên cứu danh sách ứng cử viên, thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn của tổ bầu cử và lần lượt bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Việc tổ chức bầu cử sớm giúp lực lượng công an hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời sớm trở về đơn vị để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong ngày bầu cử. Thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai mạc ở xã Long Quảng. Ảnh: Thái Bình Tại các địa bàn miền núi, từ khoảng 5 giờ 30 sáng, khi sương còn phủ trên các triền đồi, đồng bào các dân tộc vùng cao cũng đã rộn ràng đến các điểm bỏ phiếu. Ở xã Long Quảng, nhiều đồng bào Cơ Tu trong trang phục truyền thống, đến nhà sinh hoạt cộng đồng để thực hiện quyền công dân. Những cử tri đầu tiên của xã Long Quảng bỏ phiếu. Ản h: Thái Bình Không khí buổi sớm trở nên rộn ràng với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ dọc các tuyến đường. Bà con đến sớm, trò chuyện, xếp hàng trật tự, ai cũng phấn khởi gửi gắm niềm tin vào những đại biểu sẽ đại diện cho tiếng nói của đồng bào vùng núi trong nhiệm kỳ mới. Ông Hồ Văn Vinh (82 tuổi, người Cơ Tu, thôn 1, xã Long Quảng) cho biết bà con rất phấn khởi khi được tham gia bầu cử, mong muốn lựa chọn được những đại biểu có tâm, có trách nhiệm, quan tâm đến đời sống của đồng bào vùng cao. Cử tri xã Bình Điền nô nức tham gia Ngày hội bầu cử. Ảnh: Võ Nhân Ở xã Bình Điền, từ sáng sớm, ông Nguyễn Văn Cao (sinh năm 1932, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, người dân tộc Pa Hy) cùng các cử tri người Pa Cô, Pa Hy, Tà Ôi, Vân Kiều đã đến tổ bầu cử số 7 để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trước giờ khai mạc, nhiều cử tri giúp nhau chỉnh trang trang phục, chuẩn bị tham gia ngày hội của toàn dân. Điểm bầu cử số 8 thôn Âr Bả Nhâm, xã A Lưới 2. Ản h: Nguyễn Khánh Tại khu vực A Lưới, cùng với hơn 1 triệu cử tri toàn thành phố, gần 37 nghìn cử tri trên địa bàn cũng nô nức đến các điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Riêng xã A Lưới 2 có hơn 13.600 cử tri, được chia thành 6 đơn vị bầu cử với 11 khu vực bỏ phiếu. Cử tri vùng cao nô nức trong ngày hội lớn. Ản h: Nguyễn Khánh Tại khu vực bỏ phiếu số 3 (thôn 4 và thôn 6) với hơn 1.700 cử tri, nhiều người dân đã có mặt từ sớm để tham gia bầu cử. Ông Chú Lê Anh Miêng (thôn 4, xã A Lưới 2), người dân tộc Pa Cô, Trưởng Ban liên lạc Quân tình nguyện Việt Nam – Lào A Lưới, chia sẻ, bà con rất phấn khởi khi được chính tay cầm lá phiếu bầu ra những cán bộ ưu tú, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Anh Đoàn Văn Hằng, 31 tuổi, người Tà Ôi mang theo con đến điểm bầ u cử thôn Âr Bả Nhâm, xã A Lưới 2. Ảnh: Nguyễn Khánh Không chỉ ở trung tâm xã, tại các bản làng xa như thôn Âr Bả Nhâm (điểm bầu cử số 8), ngay từ tinh mơ, nhiều hộ dân đã đến nhà văn hóa cộng đồng để tham gia bầu cử. Trong số đó có những cụ già phải nhờ con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri vùng cao đối với ngày hội lớn của đất nước. Ông Nguyễn Văn Ấn, Trưởng thôn Phú Cường Xuyên dùng hệ thống loa truyền thanh để phát thông báo nhắc người dân đến đúng giờ khai mạc cuộc bầu cử. Ản h: Hữu Phúc Ở khu vực bỏ phiếu số 22 ở Nhà văn hoá thôn Phú Cường Xuyên, xã Chân Mây - Lăng Cô, do trời mưa, ông Nguyễn Văn Ấn, Trưởng thôn Phú Cường Xuyên đã dùng hệ thống loa truyền thanh của thôn để phát thông báo nhắc nhở người dân đến đúng giờ khai mạc (6 giờ 30 phút). Các lực lượng tại khu vực bỏ phiếu cũng nhanh chóng sắp xếp, bố trí lại khu vực đón tiếp cử tri, đảm bảo hoạt động bầu cử diễn ra thuận lợi dù thời tiết mưa hay nắng. Ông Trương Đồng (sinh năm 1941) cho biết: “Nghe tiếng loa, tôi liền đến ngay khu vực bầu cử. Đây là ngày hội lớn của toàn dân nên rất phấn khởi. Dù sáng sớm có mưa lạnh nhưng không ảnh hưởng nhiều.