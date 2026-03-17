53 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Mạnh trình bày báo cáo công tác bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy…

Theo báo cáo của UBBC, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố đã diễn ra trong không khí dân chủ, an toàn, đúng pháp luật, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Toàn thành phố có 4 đơn vị bầu cử ĐBQH, 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố và 228 đơn vị bầu cử HĐND xã, phường với tổng cộng 676 khu vực bỏ phiếu. Số lượng ứng cử viên gồm 17 người ứng cử ĐBQH để bầu 9 đại biểu; 89 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố để bầu 53 đại biểu và 1.342 người ứng cử để bầu 804 đại biểu HĐND cấp xã.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cử tri nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từ đó tích cực tham gia. Lễ khai mạc tại các khu vực bỏ phiếu được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định, với sự tham dự và chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo thành phố. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu, niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên được thực hiện đầy đủ, đồng bộ. Toàn bộ 676 tổ bầu cử đồng loạt khai mạc trước 7 giờ sáng ngày 15/3, trong đó có 32 khu vực tổ chức sớm từ 5 - 6 giờ.

Cử tri xã Chân Mây - Lăng Cô bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngay sau lễ khai mạc, cử tri trên toàn thành phố đã nô nức đi bầu cử, tạo nên không khí sôi nổi, khẩn trương. Đến 11 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt gần 74%, nhiều địa phương đạt 100% từ sớm. Đáng chú ý, nhiều cử tri cao tuổi, chức sắc tôn giáo tích cực tham gia bỏ phiếu, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng. Đến 19 giờ, các tổ bầu cử hoàn tất việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu. Toàn thành phố ghi nhận 969.425/969.479 cử tri tham gia, đạt tỷ lệ 99,99%, xếp thứ 2 toàn quốc; trong đó có 668 khu vực bỏ phiếu và 37/40 xã, phường đạt 100% cử tri đi bầu.

Không khí ngày bầu cử diễn ra trang trọng, phấn khởi. Cử tri tin tưởng vào lá phiếu của mình, kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Điều kiện thời tiết thuận lợi, giao thông thông suốt, thông tin liên lạc và điện lưới được đảm bảo đã góp phần quan trọng vào thành công chung. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra sự cố.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, TP. Huế đã bầu đủ 9 ĐBQH trong tổng số 17 ứng cử viên; đồng thời bầu đủ 53 đại biểu HĐND thành phố từ 89 ứng cử viên. Không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu lại hoặc bầu thêm.

Ngay sau hội nghị, UBBC thành phố sẽ hoàn tất các thủ tục theo quy định, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để HĐND TP. Huế khóa mới tổ chức kỳ họp thứ nhất, kiện toàn bộ máy và triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sau kết quả kiểm phiếu (theo từng đơn vị bầu cử và xếp theo vần chữ cái A, B, C):

* Đơn vị bầu cử số 1, có 4 người trúng cử:

1. Ông VÕ VĂN CHÍ CÔNG

2. Ông HOÀNG HẢI MINH

3. Ông NGUYỄN XUÂN SƠN

4. Ông NGUYỄN TÀI TUỆ

* Đơn vị bầu cử số 2, có 4 người trúng cử:

1. Ông LÊ NGỌC BẢO

2. Bà NGUYỄN THỊ CHÂU

3. Bà HOÀNG VŨ YẾN OANH

4. Ông HOÀNG PHÚ

* Đơn vị bầu cử số 3, có 3 người trúng cử:

1. Ông NGUYỄN THANH HOÀI

2. Ông CHÂU VIẾT THÀNH

3. Ông HÀ VĂN TUẤN

* Đơn vị bầu cử số 4, có 5 người trúng cử:

1. Ông TRẦN KIÊM HẢO

2. Ông LÊ MINH NHÂN

3. Ông VÕ LÊ NHẬT

4. Ông PHẠM ĐỨC TIẾN

5. Ông NGUYỄN ĐẠI VIÊN

* Đơn vị bầu cử số 5, có 4 người trúng cử:

1. Ông PHAN THANH HẢI

2 Ông TRẦN ĐỨC MINH

3. Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NAM

4. Ông PHAN QUÝ PHƯƠNG

* Đơn vị bầu cử số 6, có 5 người trúng cử:

1. Ông NGUYỄN ĐÌNH BÁCH

2. Ông NGUYỄN ANH DŨNG

3. Ông HỒ ĐẮC THÁI HOÀNG

4. Ông NGUYỄN VŨ QUỐC HUY

5. Ông NGUYỄN KHẮC TOÀN

* Đơn vị bầu cử số 7, có 3 người trúng cử:

1. Ông HOÀNG TRỌNG BỬU

2. Ông NGUYỄN ĐÌNH CẤU (HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ PHƯỚC)

3. Ông NGUYỄN CHÍ QUANG

* Đơn vị bầu cử số 8, có 4 người trúng cử:

1. Ông LÊ HUY NGHĨA

2. Ông NGUYỄN CHÍ TÀI

3. Ông NGUYỄN VĂN THẠNH

4. Ông ĐOÀN HỮU HÀO VINH

* Đơn vị bầu cử số 9, có 4 người trúng cử:

1. Ông ĐẶNG HỒNG SƠN

2. Bà HỒ NHẬT TÂN

3. Ông LÊ VĂN TUỆ

4. Ông NGUYỄN HỮU TRÌNH

* Đơn vị bầu cử số 10, có 4 người trúng cử:

1. Ông LÊ VĂN CƯỜNG

2. Bà HỒ VŨ NGỌC LỢI

3. Ông PHAN QUỐC SƠN

4. Ông NGUYỄN QUANG TUẤN

* Đơn vị bầu cử số 11, có 4 người trúng cử:

1. Ông NGUYỄN VĂN MẠNH

2. Ông ĐẶNG HỮU PHÚC

3. Ông NGUYỄN QUANG PHƯỚC

4. Ông NGUYỄN TÂN

* Đơn vị bầu cử số 12, có 3 người trúng cử:

1. Ông LƯU ĐỨC HOÀN

2. Bà TRẦN THỊ KIM LOAN

3. Ông LƯƠNG BẢO TOÀN

* Đơn vị bầu cử số 13, có 3 người trúng cử:

1. Ông TRẦN GIA CÔNG

2. Bà LÊ THỊ THU HƯƠNG

3. Ông NGUYỄN THANH TUẤN

* Đơn vị bầu cử số 14, có 3 người trúng cử:

1. Ông NGUYỄN THANH BÌNH

2. Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG

3. Ông HOÀNG MINH HÙNG