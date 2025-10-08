  • Huế ngày nay Online
Cử tri Huế kỳ vọng vào những quyết sách vì dân

HNN - Cử tri thành phố Huế bày tỏ sự đồng tình và tin tưởng cao với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, nhất là các quyết sách hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Cử tri phường Thanh Thủy nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH thành phố 

Kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Huế đã tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri tại các phường, xã. Không khí tại các hội nghị không chỉ là nơi thông tin về chương trình kỳ họp mà thực sự trở thành diễn đàn dân chủ, nơi người dân gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng và những kiến nghị thiết thực.

Tại các hội nghị tiếp xúc, nhiều ý kiến đánh giá cao sự phát triển của đất nước và thành phố, đặc biệt là 2 nghị quyết mới của Bộ Chính trị là Nghị quyết số 71-NQ/TW về “Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo” và Nghị quyết số 72-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân”. Theo cử tri, đó là những định hướng chiến lược, xác lập hai trụ cột quan trọng để phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

“Giáo dục và sức khỏe là nền tảng của mọi sự phát triển. Chúng tôi tin rằng với hai nghị quyết này, Đảng và Nhà nước đang mở ra hướng đi đúng, lâu dài và nhân văn”, cử tri Trần Thị Mai (phường Thanh Thủy) bày tỏ.

Chính sách miễn toàn bộ học phí từ bậc mầm non đến trung học phổ thông công lập trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2025 - 2026 được nhiều cử tri xem là bước tiến lịch sử trong công bằng giáo dục. Họ kỳ vọng Quốc hội và Chính phủ sẽ giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện để chính sách thật sự đến được với người dân, không để phát sinh các khoản thu ngoài quy định.

Bên cạnh niềm tin và sự đồng thuận, cử tri ở các địa phương cũng nêu nhiều kiến nghị cụ thể, gắn với đời sống hàng ngày. Ở phường Thanh Thủy, người dân đề nghị sớm giải quyết các vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý tình trạng lệch tọa độ đất đai, mở rộng Cống Bạc 2 để chống ngập, nâng cấp đường Tôn Thất Sơn; đồng thời xem xét chế độ chính sách cho nhân viên cấp dưỡng tại các trường mầm non vì đây là lực lượng lao động đặc thù, đóng góp quan trọng cho giáo dục nhưng đang chịu nhiều thiệt thòi về thu nhập.

Tại phường Thuận An, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, các ý kiến tập trung vào vấn đề hạ tầng phòng, chống thiên tai. Người dân kiến nghị đầu tư kè chống sạt lở dọc sông, cửa biển, nâng cấp các tuyến đường ven biển để thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển. Hệ thống thoát lũ, kênh hở thoát nước cần được đầu tư đồng bộ để giảm ngập úng trong mùa mưa bão. Cử tri cũng mong muốn được tăng cường trang, thiết bị, nhân lực y tế cho trạm y tế phường, bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân.

Tại xã A Lưới 3, nơi địa hình phức tạp và điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, cử tri đề nghị Nhà nước quan tâm hơn đến đầu tư giao thông, thủy lợi, môi trường, sớm khắc phục tình trạng sạt lở, sụt lún đất và hỗ trợ sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc…

Vì mục tiêu phát triển bền vững

Báo cáo tổng hợp gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội của Đoàn ĐBQH thành phố nêu rõ: Cử tri và Nhân dân thành phố Huế đồng tình, đánh giá cao chủ trương tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là bước đi đúng hướng trong cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Liên quan đến phát triển kinh tế, Đoàn ĐBQH thành phố kiến nghị Chính phủ xem xét tiếp tục triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia” đến năm 2030, kế thừa và mở rộng từ Đề án 844 của Thủ tướng Chính phủ. Huế được xem là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, công nghệ số, nhưng còn thiếu cơ chế hỗ trợ và kết nối nguồn lực đầu tư.

Một vấn đề khác được nhiều cử tri quan tâm là tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng. Nhiều người đề nghị cần có biện pháp mạnh tay hơn, xử lý nghiêm minh để lập lại kỷ cương, đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Cử tri Nguyễn Văn Tấn (phường Thuận Hóa) nói: “Không thể để hình ảnh thanh niên chạy xe tốc độ cao, lạng lách giữa trung tâm thành phố. Vấn đề này cần vừa răn đe, vừa giáo dục để giữ gìn môi trường sống an toàn”.

Các kiến nghị khác liên quan đến an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú, điều chỉnh quy hoạch treo, kiểm soát giá điện sinh hoạt, cải thiện hạ tầng đô thị cũng được người dân nêu tại nhiều điểm tiếp xúc. Hầu hết đều xuất phát từ mong muốn xây dựng Huế trở thành đô thị xanh, văn minh, an toàn và đáng sống.

Theo ĐBQH Nguyễn Hải Nam, các ý kiến, kiến nghị của cử tri không chỉ phản ánh đời sống thực tế mà còn là nguồn thông tin quý giá giúp Quốc hội hoàn thiện chính sách, pháp luật. “Tất cả các kiến nghị đều được Đoàn ĐBQH thành phố tổng hợp gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Dân nguyện; đồng thời theo dõi tiến độ trả lời, giải quyết của các bộ, ngành liên quan”, ông Nam nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Lê Thọ
