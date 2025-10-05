Nhiều kỳ vọng ở SEA Games 33

  • Huế ngày nay Online
HNN - Đến hiện tại, thể thao Huế cơ bản đã định hình được những gương mặt sẽ cùng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 vào cuối năm nay tại Thái Lan, cùng những kỳ vọng về một SEA Games thành công nhất từ trước đến nay.

 Văn Sửu (phải) - một trong những VĐV được kỳ vọng tạo nên bất ngờ tại SEA Games 33. Ảnh: Minh Tuấn

Quân số tăng ngoài dự kiến

Dự kiến ban đầu, thể thao Huế phấn đấu có 3 - 5 VĐV tham dự và đoạt 1 - 2 HCV tại SEA Games 33. Tuy nhiên, với một vài yếu tố “ngoài dự kiến” khiến thể thao Huế sẽ có 6 - 7 VĐV góp mặt tại SEA Games lần này.

Ở môn vật (nội dung tự do nữ), thời điểm đăng ký, thể thao Huế xác định “giỏi” lắm là có 2 VĐV góp mặt cùng tuyển vật Việt Nam tham dự SEA Games 33. Tuy nhiên, với phong độ xuất sắc, nhất là sau khi giành HCB ở Giải vô địch vật trẻ châu Á 2025 và cũng là tấm HCB đầu tiên trong lịch sử vật nữ Việt Nam tại đấu trường châu lục, Mỹ Linh đã trở thành VĐV thứ 3, bên cạnh 2 chị ruột của mình là Mỹ Hạnh, Mỹ Trang cùng tham dự 1 kỳ SEA Games.

Trái ngược với một số lo ngại, tuy là lần đầu tham dự SEA Games, nhưng kinh nghiệm ở các sân chơi khu vực, châu lục của Mỹ Linh không hề “non”. Ngoài Giải vô địch vật trẻ châu Á 2025, Mỹ Linh không ít lần cùng tuyển vật Việt Nam “chinh chiến” ở các giải vô địch Đông Nam Á cùng những thành tích đáng tự hào.

Với kinh nghiệm, thực lực và phong độ khá ổn định thời gian qua, nên không có gì quá ngạc nhiên khi 3 VĐV: Văn Sửu, Minh Thuận, Thanh Nhi lần lượt đại diện cho Jujitsu, Karate-do và bắn cung Huế tham dự SEA Games 33.

Nhưng đó là về “cơ bản”. Thông tin bên lề, con số 3 VĐV có thể tăng lên thành 4 VĐV khi mà Jujitsu Huế vẫn còn một số “quân bài” chưa lật hiện vẫn đang tập trung ở tuyển Quốc gia đang được các chuyên gia, HLV đánh giá cao, hứa hẹn nhiều khả năng có thể giúp thể thao Huế tăng thêm 1 suất góp mặt cùng đoàn thể thao Việt Nam tranh tài tại SEA Games 33.

Hướng đến kỳ SEA Games thành công

Trong số các môn: Jujitsu, Karate-do và bắn cung, nếu như chúng ta có thể chờ đợi với sự trở lại của Minh Thuận nói riêng, Karate-do Huế nói chung; hay đặt nhiều kỳ vọng ở Jujitsu với một Văn Sửu đủ sức gây bất ngờ khi đang có phong độ khá tốt (chưa kể “quân bài tẩy” của HLV Chu Minh Tuấn) cùng những bước tiến dài của bộ môn này thời gian gần đây ở các đấu trường quốc gia, khu vực và cả châu lục, thì ở bộ môn bắn cung, người hâm mộ Thanh Nhi cho rằng, cô cần phải vượt qua chút “lấn cấn” nhất định.

Do không đáp ứng được cơ sở vật chất cũng như lực lượng VĐV nên tại SEA Games 32, chủ nhà Campuchia đã loại một số môn Olympic, trong đó có bắn cung ra khỏi danh sách thi đấu. Điều này khiến dù đang trong thời điểm phong độ ổn định, nhưng VĐV chủ lực của tuyển bắn cung Huế lẫn tuyển bắn cung Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nhi “không có đất dụng võ”, cũng như phần nào đã ảnh hưởng đến phong độ, tâm lý của nữ cung thủ này khi bị “hụt hẫng” nhất định.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa các đối thủ của Thanh Nhi tại SEA Games 33 có thể chủ quan. Bởi với năng lực đã được chứng minh trong suốt thời gian dài trên mọi đấu trường, vẫn tin Thanh Nhi sẽ đóng góp được thành tích vào thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam tại ngày hội thể thao lớn nhất khu vực lần này.

Ở môn vật, vấn đề tuổi tác đang khiến nhiều người nhận định đây sẽ là kỳ SEA Games cuối cùng của Mỹ Hạnh, đi kèm với đó là lo ngại nữ VĐV này khó vượt qua sức trẻ của VĐV đến từ các nước bạn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm trận mạc dày dạn khi 3 lần liên tiếp vô địch SEA Games, cùng tâm lý “trận đánh cuối cùng”, có thể Hạnh sẽ chật vật hơn, nhưng tấm HCV hạng 62kg ở SEA Games 33 rất khó tuột khỏi tay nữ VĐV này.

Trong khi đó, sau 2 lần liên tiếp vô địch SEA Games, Mỹ Trang đang đứng trước cơ hội bắt kịp thành tích của Mỹ Hạnh. Với phong độ rất ổn định cùng lối chơi phòng thủ chặt - phản công nhanh, hiểm, được vận dụng khá linh hoạt, hiệu quả, khả năng Mỹ Trang lần thứ 3 liên tiếp đăng quang hạng 57kg là khá cao.

Ngoài nhận xét là một đô nữ công - thủ toàn diện, có thể lực, phản xạ linh hoạt, Mỹ Linh còn được đánh giá cao về mặt tâm lý cùng khả năng hồi phục khá nhanh. Trong suốt thời gian thi đấu, năm 2022 có lẽ là một năm đáng quên khi thành tích của nữ VĐV này bất ngờ tụt dốc khiến nhiều người lo ngại. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, Mỹ Linh đã nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao, và tấm HCB ở Giải vô địch trẻ châu Á 2025 là 1 minh chứng. Với phong độ đang trên đà đỉnh cao, việc Mỹ Linh giành HCV hạng 53kg tại SEA Games 33 không phải là điều “bất khả thi”.

Hàn Đăng
