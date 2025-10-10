Cử tri phường Thanh Thủy kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến dân sinh

Cử tri phường Thanh Thủy tham gia ý kiến

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn ĐBQH thành phố, ông Nguyễn Thanh Hải thông tin đến cử tri về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội; báo cáo một số hoạt động nổi bật của Đoàn ĐBQH thành phố Huế trong thời gian qua; đồng thời thông báo kết quả trả lời các kiến nghị, đề xuất của cử tri gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tại các đợt tiếp xúc trước.

Cử tri phường Thanh Thủy có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; mở rộng cống bạc 2 để chống ngập lụt (phường Thủy Dương cũ); nâng cấp, mở rộng đường Tôn Thất Sơn; chế độ chính sách đối với nhân viên cấp dưỡng trường mầm non; lệch toạ độ đất đai; giá điện sinh hoạt tăng cao….



Sau khi nghe đại diện lãnh đạo phường Thanh Thủy tiếp thu, trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền, thay mặt Đoàn ĐBQH, đại biểu Nguyễn Hải Nam ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri; đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.