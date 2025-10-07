  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Nobel 2025: Kỳ vọng một 'giải thưởng xanh' cho thời đại năng lượng mới

ClockThứ Tư, 08/10/2025 15:04
Sau khi vinh danh bộ ba nhà khoa học đã khám phá cơ chế “cảnh vệ miễn dịch” của cơ thể với giải Nobel Y Sinh, cũng như những nhà tiên phong lượng tử trong lĩnh vực Vật lý, giới khoa học toàn cầu đang hướng mắt về thủ đô Stockholm, nơi Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển sẽ công bố chủ nhân của giải Nobel Hóa học 2025 vào lúc 16h45 ngày 8/10 (theo giờ Việt Nam).

NOBEL 2025: Công trình Vật lý nào sẽ chạm ngõ vinh quang?

Giới quan sát nhận định năm nay có thể sẽ là năm của “hóa học xanh”, khi nhiều dự đoán tập trung vào các công trình mở ra tương lai cho năng lượng sạch, vật liệu mới và công nghệ lưu trữ năng lượng. Trao đổi với giới truyền thông, ông Lars Brostrom - chuyên gia khoa học của đài phát thanh Sveriges Radio (Thụy Điển) cho rằng “giải thưởng nên thuộc về một nghiên cứu mang ý nghĩa thiết thực với khí hậu hoặc môi trường”.

Trong số những gương mặt được nhắc tới nhiều nhất là nhà hóa học người Mỹ gốc Jordan Omar Yaghi - “cha đẻ” của vật liệu MOF (metal-organic framework). Đây là loại vật liệu xốp có cấu trúc tùy chỉnh, có khả năng hấp thụ và khử độc tố, làm chất xúc tác, thậm chí hút nước từ không khí sa mạc. Công trình này đã mở ra hướng ứng dụng thương mại rộng rãi, từ môi trường đến năng lượng, và được xem là tiêu biểu cho triết lý “hóa học phục vụ hành tinh”.

Tên tuổi của ông Yaghi thường được đặt song hành cùng hai nhà khoa học Nhật Bản Susumu Kitagawa và Makoto Fujita, những người được xem là đồng sáng lập lĩnh vực MOF. Một gương mặt khác cũng có cùng hướng nghiên cứu này là Giáo sư Omar K. Farha làm việc tại trường Đại học Northwestern (Mỹ), người đã phát triển các biến thể MOF hiệu năng cao.

Nhà khoa học người Pháp Jean-Marie Tarascon cũng đang được coi là ứng cử viên sáng giá cho một “giải Nobel năng lượng xanh”, nhờ đóng góp nền tảng trong công nghệ pin thế hệ mới. Theo Clarivate - tổ chức dự báo về chủ nhân giải Nobel dựa trên các dữ liệu trích dẫn khoa học, ông Tarascon nổi bật với “những đột phá trong lưu trữ và chuyển đổi năng lượng”, giúp định hình hướng phát triển pin lithium-ion và các thế hệ pin thay thế.

Một số nhân vật khác cũng được giới chuyên môn nhắc đến, như nhà hóa sinh người Mỹ Chi-Huey Wong với những phương pháp tiên phong trong tổng hợp carbohydrate và glycoprotein, mở đường cho các ứng dụng y học điều trị; kỹ sư hóa học người Mỹ Robert Langer nổi tiếng với các hệ thống dẫn truyền thuốc và vật liệu sinh học; hay nhà tâm thần học Karl Deisseroth tiên phong trong lĩnh vực quang di truyền học (optogenetics) - công nghệ sử dụng ánh sáng để điều khiển tế bào thần kinh.

Ngoài ra, tạp chí Chemistry Views cũng đánh giá cao nhà hóa học người Đức Herbert W. Roesky với các thành tựu trong hóa học vô cơ và tổng hợp hợp chất mới. 

Một gương mặt mới thường được nhắc đến gần đây là kỹ sư hóa học người Mỹ Harry B. Gray. Ông nghiên cứu quá trình di chuyển electron trong các phân tử sống - nền tảng cho việc hiểu biết cơ chế quang hợp và chuyển hóa năng lượng tế bào. Chuyên gia Brostrom nhận xét: “Đó là một công trình mang đậm chất Nobel - vừa cơ bản, vừa mở đường cho những ứng dụng sâu xa”.

Năm ngoái, giải Nobel Hóa học đã thuộc về bộ ba nhà khoa học David Baker, John Jumper và Demis Hassabis - tiên phong trong việc giải mã cấu trúc protein bằng trí tuệ nhân tạo (AI), mở ra bước ngoặt cho y học và sinh học phân tử.

Tiếp sau lễ công bố giải Nobel Hóa học 2025, chủ nhân giải thưởng Văn học sẽ được xướng tên vào chiều 9/10 và sau đó một ngày là chủ nhân giải thưởng Hòa bình. Lễ công bố người đoạt giải thưởng Kinh tế sẽ khép lại mùa Nobel 2025 vào ngày 13/10. Mỗi giải thưởng Nobel gồm Huy chương Vàng, bằng chứng nhận và một tấm séc trị giá khoảng 1,2 triệu USD, được trao trong buổi lễ trang trọng tổ chức tại Stockholm vào ngày 10/12 - kỷ niệm ngày mất của nhà khoa học Alfred Nobel, người sáng lập giải thưởng danh giá này.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: Nobel 2025Kỳ vọngthời đạinăng lượng mới
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

NOBEL 2025: Công trình Vật lý nào sẽ chạm ngõ vinh quang?

Những ý tưởng từng chỉ có trong thế giới viễn tưởng – từ “áo choàng tàng hình” cho tới máy tính lượng tử hay lý thuyết Toán học đằng sau kỹ thuật nén ảnh – nay đang tiến rất gần tới đỉnh cao danh giá khi Giải Nobel Vật lý 2025, sẽ được công bố chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam) tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển.

NOBEL 2025 Công trình Vật lý nào sẽ chạm ngõ vinh quang
Kỳ vọng

Thành phố Huế, vùng đất Cố đô với chiều sâu văn hóa hàng trăm năm đang bước vào một giai đoạn lịch sử mới khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/1/2025. Trong bối cảnh đó, Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là nơi gửi gắm những kỳ vọng lớn lao về sự phát triển văn hóa đặc trưng của đô thị di sản.

Kỳ vọng
Nhiều kỳ vọng ở SEA Games 33

Đến hiện tại, thể thao Huế cơ bản đã định hình được những gương mặt sẽ cùng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 vào cuối năm nay tại Thái Lan, cùng những kỳ vọng về một SEA Games thành công nhất từ trước đến nay.

Nhiều kỳ vọng ở SEA Games 33
Kỳ vọng từ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Hiện, Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn TP. Huế đang được các cấp, ngành, địa phương khẩn trương triển khai nhằm đạt tiến độ như kế hoạch. Dự án được kỳ vọng không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường sắt hiện đại, rút ngắn khoảng cách vùng miền mà còn mở ra cơ hội phát triển cho Huế và cả nước, nơi có dự án đi qua.

Kỳ vọng từ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top