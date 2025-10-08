Cử tri Thuận An kiến nghị đầu tư hạ tầng, chống sạt lở

Tham dự hội nghị có các ĐBQH: Nguyễn Hải Nam, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH thành phố đã thông tin đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) những tháng đầu năm 2025 của thành phố Huế, cùng một số hoạt động nổi bật của Đoàn ĐBQH thành phố trong thời gian qua.

Đại biểu Phạm Như Hiệp tiếp thu ý kiến cử tri

Theo đó, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 20/10 và bế mạc ngày 12/12/2025, là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 42 dự án luật và nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có các cơ chế, chính sách đặc thù về giáo dục - đào tạo, y tế, hội nhập quốc tế. Quốc hội cũng sẽ quyết định kế hoạch phát triển KT - XH và ngân sách nhà nước năm 2026; thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021–2026, góp ý văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Về KT - XH của thành phố, 9 tháng đầu năm 2025, Huế đạt nhiều kết quả nổi bật. GRDP ước tăng 9,06%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và lần đầu tiên vào tốp 10 cả nước. Du lịch phục hồi mạnh với gần 5 triệu lượt khách, tổng thu hơn 9.600 tỷ đồng; công nghiệp tăng trưởng 17,5%, xuất khẩu đạt 1,13 tỷ USD; thu ngân sách đạt gần 10.650 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Các chỉ số PCI, PAR Index tiếp tục duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước. Thành phố hoàn thành xóa nhà tạm, đảm bảo an sinh xã hội; an ninh, trật tự được giữ vững...

Từ sau kỳ họp thứ 9, Đoàn ĐBQH TP. Huế đã tham gia góp ý 10 dự án luật; phối hợp tiếp 2 đoàn giám sát của Quốc hội; xử lý 16 đơn thư công dân và tổ chức 3 buổi tiếp công dân.

Cử tri phường Thuận An vui mừng trước sự phát triển KT - XH của thành phố, đồng thời bày tỏ nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông, phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế biển. Nhiều cử tri đề nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống kè chống sạt lở dọc các tuyến sông và khu vực cửa biển nhằm bảo vệ khu dân cư, hạ tầng và hoạt động đánh bắt thủy sản.

Cử tri phường Thuận An nêu kiến nghị

Cử tri phản ánh một số tuyến đường giao thông xuống cấp, cần được nâng cấp, mở rộng và đầu tư đồng bộ, đặc biệt là các tuyến kết nối khu dân cư với cảng cá, khu du lịch và vùng sản xuất. Bên cạnh đó, nhiều dự án quy hoạch chậm triển khai đang ảnh hưởng đến đời sống người dân; cử tri đề nghị sớm rà soát, điều chỉnh hoặc đẩy nhanh tiến độ thực hiện để tránh lãng phí nguồn lực.

Ngoài ra, cử tri Thuận An kiến nghị nâng cấp cầu, sớm triển khai các tuyến đường ven biển để tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển; đồng thời đầu tư hệ thống thoát lũ, kênh hở thoát nước nhằm giảm thiểu tình trạng ngập úng trong mùa mưa bão. Bên cạnh các vấn đề về hạ tầng, cử tri cũng đề nghị tăng cường trang thiết bị, nhân lực y tế cho trạm y tế phường, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân …

Thay mặt Đoàn ĐBQH, đại biểu Phạm Như Hiệp ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cử tri; đồng thời trực tiếp giải trình, làm rõ một số nội dung, tiếp thu các kiến nghị gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đại biểu cũng thông tin thêm về một số chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng và Quốc hội trong thời gian qua, khẳng định Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc để các vấn đề cử tri nêu sớm được giải quyết.