Người dân mong xây mới cầu tránh An Hòa

Phương tiện xe 2 bánh lưu thông trên cầu ngày càng đông

Cầu tránh An Hòa bắc qua sông Cửa Hậu, nối đường Đặng Tất (phường Hương An) với đường Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân), được đưa vào sử dụng cách đây hàng chục năm. Sau thời gian dài khai thác, cùng với lưu lượng phương tiện qua lại ngày càng lớn, cây cầu ngày một xuống cấp, quá tải.

Ghi nhận thực tế, mặt cầu đã bong tróc, hư hỏng, các dầm thép bị oxy hóa, lan can bộ hành làm bằng những thanh sắt tạm bợ, gãy vỡ nhiều chỗ. "Không chỉ nhỏ hẹp và xuống cấp, cây cầu này cũng ít được duy tu, bảo dưỡng. Hằng ngày, cầu phải gánh chịu một lượng lớn xe hai bánh, thường gây ách tắc vào giờ cao điểm. Từ khi thực hiện chủ trương di dời dân từ Kinh thành Huế ra khu tái định cư Bắc Hương Sơ, cầu tránh An Hòa vốn đã quá tải, nay càng thêm áp lực do nhu cầu đi lại tăng cao”, ông Nguyễn Thanh Tùng, người dân sống gần khu vực cho biết.

Nhiều người dân khác cũng đã phản ánh tình trạng xuống cấp của cầu tránh An Hòa qua ứng dụng Hue-S và các kênh tiếp xúc cử tri. Họ mong muốn Nhà nước sớm đầu tư xây dựng cầu mới, có quy mô rộng và an toàn hơn. “Cầu tránh An Hòa đã hơn 30 năm, nhỏ hẹp, đi lại bất tiện, khi trời mưa gió rất nguy hiểm. Chúng tôi mong các cấp sớm đầu tư xây dựng cầu mới, to và chắc chắn hơn để đảm bảo an toàn”, không ít người dân phản ánh và đề đạt.

Ông Lê Hữu Phúc, cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Hương An thông tin: Trước những kiến nghị chính đáng của người dân, địa phương đã báo cáo, đề xuất UBND TP. Huế xem xét chủ trương đầu tư nhằm khắc phục tình trạng hiện nay ở cầu tránh An Hòa.

Hiện có hai phương án xây dựng cầu tránh An Hòa được đưa ra. Phương án 1, xây dựng cầu mới tại vị trí cầu cũ, tận dụng mố và trụ hiện có, với 4 nhịp, mặt cầu rộng 6m (không có lề bộ hành), dài 72m, tải trọng 5 tấn. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8,7 tỷ đồng. Phương án 2, xây cầu vĩnh cửu bằng dầm bản rỗng dự ứng lực, cũng tại vị trí cũ, dài 72m, khổ cầu 13,5m; trong đó mặt cầu xe chạy rộng 7,5m, lề đi bộ hai bên mỗi bên 3m, có hệ thống chiếu sáng. Tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng.

Tại buổi tiếp xúc cử tri mới đây, lãnh đạo UBND TP. Huế đã chỉ đạo Sở Tài chính nghiên cứu bố trí kế hoạch vốn triển khai dự án; đồng thời, yêu cầu địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư mở rộng cầu đưa vào kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030.

Việc đầu tư xây dựng lại cầu tránh An Hòa, dù theo phương án nào, cũng là nhu cầu bức thiết, được người dân đồng tình và kỳ vọng. Đây không chỉ là giải pháp đảm bảo an toàn giao thông mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân.