Huế là nơi hội tụ của những giá trị văn hóa, lối sống thanh lịch và tinh thần nhân văn sâu sắc (ảnh minh họa). Ảnh: QT

Huế không chỉ nổi tiếng với Quần thể di tích Cố đô, nhã nhạc cung đình, mà còn là nơi hội tụ của những giá trị văn hóa, lối sống thanh lịch và tinh thần nhân văn sâu sắc. Trong chủ đề và mục tiêu của Đại hội cũng đã nêu rõ “xây dựng, phát triển thành phố Huế đến năm 2030 là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao”. Điều này cho thấy văn hóa không chỉ là bản sắc mà còn là động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân Huế kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đưa ra những chính sách cụ thể nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời thúc đẩy sáng tạo văn hóa mới phù hợp với thời đại; kỳ vọng vào việc xây dựng các thiết chế văn hóa hiện đại như bảo tàng mở, không gian sáng tạo, trung tâm nghệ thuật đương đại… để Huế không chỉ là nơi lưu giữ quá khứ mà còn là nơi kiến tạo tương lai.

Chủ đề của Đại hội lần này là “xây dựng TP. Huế phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc”. Đây là định hướng đầy triển vọng, trong đó văn hóa đóng vai trò kết nối giữa con người và không gian sống. Việc quy hoạch đô thị cần tôn trọng cảnh quan văn hóa, bảo vệ di sản, đồng thời ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách.

Một trong những kỳ vọng lớn là việc đưa văn hóa Huế vào giáo dục để thế hệ trẻ hiểu và tự hào về di sản quê hương. Bên cạnh đó, truyền thông văn hóa cần được đổi mới, sử dụng các nền tảng số để lan tỏa giá trị Huế đến cộng đồng trong nước và quốc tế.

Huế không chỉ là nơi lưu giữ ký ức dân tộc mà còn là điểm khởi nguồn cho những sáng tạo mới, nơi văn hóa trở thành sức mạnh mềm, nâng tầm vị thế thành phố trên bản đồ khu vực và thế giới.

Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII là cơ hội để thành phố định hình rõ hơn vai trò của văn hóa trong chiến lược phát triển. Đại hội còn được mong đợi sẽ có một thế hệ lãnh đạo mới được giao trọng trách đảm nhiệm những vị trí quan trọng của bộ máy quản lý điều hành chính quyền, những người sẽ dẫn dắt con thuyền phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có văn hóa Huế trên chặng đường tương lai.