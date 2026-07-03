Kể chuyện cải cách hành chính bằng video

Phú Vinh xây dựng nội dung tham gia hội thi CCHC

Kể chuyện cải cách từ thực tiễn

Chỉ sau ít ngày đăng tải trên fanpage UBND thành phố Huế, video dự thi "Dân cần là có mặt" của xã Phú Vinh đã thu hút hàng trăm lượt thích, chia sẻ và bình luận tích cực. Điều tạo nên sức hút của video là những hình ảnh gần gũi, chân thực: Cán bộ đến tận nhà hỗ trợ người yếu thế làm thủ tục hành chính (TTHC), hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giải quyết ngay trong ngày nhiều thủ tục đơn giản. Đó cũng là những việc làm hằng ngày, hằng tuần mà đội ngũ cán bộ xã Phú Vinh duy trì để đưa CCHC đến gần hơn với người dân.

Trong số các bình luận, tài khoản Facebook Minh Hiếu viết: “Mô hình thực tế, lấy lợi ích của người dân làm trung tâm...”. Trong khi đó, tài khoản Facebook Nguyễn Văn Nam chia sẻ: Những mô hình “Thứ Tư yếu thế - Thứ Sáu không hẹn - Thứ Bảy chuyển đổi số” là minh chứng sinh động cho một nền hành chính gần dân, vì dân. Cách làm sáng tạo, thiết thực và đầy tính nhân văn của xã Phú Vinh rất đáng được lan tỏa và nhân rộng…

Theo ông Phạm Phụng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Vinh, địa phương lựa chọn hình thức phóng sự thay vì sân khấu hóa bởi toàn bộ nội dung đều xuất phát từ những việc đang diễn ra hằng ngày. Từ việc hỗ trợ người yếu thế, hướng dẫn chuyển đổi số đến rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đều là những mô hình đã được triển khai và mang lại hiệu quả trên địa bàn. “Thông qua video, chúng tôi muốn người dân thấy chính quyền địa phương 2 cấp luôn gần dân, sát dân, hiểu dân hơn; đồng thời tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, phục vụ người dân tốt hơn”, ông Phụng chia sẻ.

Nhiều địa phương, đơn vị cũng lựa chọn những cách thể hiện khác nhau để lan tỏa câu chuyện CCHC. Đến thời điểm này, 15 sở, ngành và 34 xã, phường đã gửi video tham gia hội thi CCHC, tạo nên không khí thi đua sôi nổi ngay từ vòng sơ khảo. Có đơn vị chọn hình thức phóng sự ghi lại những mô hình, sáng kiến đang triển khai tại cơ sở; có đơn vị sân khấu hóa các tình huống phát sinh trong giải quyết TTHC. Điểm chung của các tác phẩm là phản ánh những chuyển biến trong CCHC, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đưa cải cách đến gần người dân hơn

Tại phường Vỹ Dạ, việc tham gia hội thi CCHC được chuẩn bị từ sớm. Theo bà Nguyễn Kim Thanh Trí, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Vỹ Dạ, video dự thi không chỉ phục vụ hội thi CCHC mà còn góp phần tuyên truyền, thay đổi thói quen của người dân theo hướng ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, đánh giá mức độ hài lòng. Đồng thời, góp phần chuẩn hóa quy trình, tác phong và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đây cũng là điểm mới của hội thi CCHC năm 2026. Thay vì chỉ tập trung vào các phần thi kiến thức như trước, vòng sơ khảo được tổ chức bằng hình thức xây dựng video clip dưới dạng phóng sự hoặc tiểu phẩm, sau đó đăng tải trên fanpage UBND thành phố Huế để lan tỏa trên mạng xã hội. Ngoài điểm chuyên môn, mức độ tương tác thông qua lượt thích, chia sẻ và bình luận cũng được đưa vào chấm điểm nhằm khuyến khích các địa phương đưa những mô hình CCHC đến gần hơn với người dân.

Theo ông Lê Minh Cường, Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ, hội thi CCHC năm nay được đổi mới theo hướng đa dạng hình thức, tăng tính thực hành và lan tỏa, khuyến khích các địa phương kể những câu chuyện cải cách từ thực tiễn cơ sở. Sau vòng sơ khảo bằng video clip, các đội có kết quả cao sẽ tranh tài trực tiếp tại vòng chung khảo trong tháng 7 này với ba phần thi gồm: Kiến thức, thuyết trình ý tưởng CCHC và xử lý tình huống thực tế.

“Cách tổ chức này không chỉ đánh giá kiến thức, kỹ năng của đội thi mà còn khuyến khích tư duy đổi mới, khả năng vận dụng vào thực tiễn, phù hợp yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, ông Cường cho biết.