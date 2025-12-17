Trao 17 giải tập thể hội thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2025

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình trao giải hội thi cho các sở, ngành

Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC năm nay được triển khai từ ngày 29/9 đến 26/10, gồm 4 đợt thi trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng Hue-S với hơn 102 ngàn lượt thi. Đây là năm thứ tư thành phố tổ chức hội thi theo hình thức trực tuyến, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC trong xây dựng nền hành chính Nhà nước hiện đại, phục vụ. Qua các tuần thi, ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Theo ban tổ chức, hội thi năm nay lần đầu tiên mở rộng đối tượng tham gia đến người dân, qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Thông qua các tuần thi, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã góp phần chuẩn hóa dữ liệu CBCCVC trên nền tảng Hue-S và dữ liệu dân cư VNeID, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý cán bộ, đồng thời giúp người tham gia từng bước làm quen với việc sử dụng tài khoản số, dịch vụ công trực tuyến trong bối cảnh thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Căn cứ thể lệ và kết quả đạt được, ban tổ chức đã công nhận và trao 17 giải thưởng tập thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong hội thi; trong đó, giải Nhất khối sở, ban, ngành thuộc về Thanh tra thành phố; giải Nhất khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố; giải Nhất khối xã, phường thuộc về UBND xã Nam Đông.

Trao giải tập thể khối xã, phường

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình khẳng định hội thi đã tạo sức lan tỏa rộng trong đội ngũ CBCCVC và Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC trong giai đoạn mới. Đồng ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai hiệu quả, đồng thời chỉ rõ một số hạn chế như tỷ lệ tham gia chưa đồng đều, chất lượng một số bài thi còn thấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, hội thi không chỉ là hoạt động tuyên truyền đơn thuần mà cần được xác định là một đợt sinh hoạt chính trị - hành chính sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC và Nhân dân đối với công tác cải cách hành chính. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; xem việc tìm hiểu CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực tiễn công tác hằng ngày; gắn kết quả tham gia hội thi với đánh giá công tác cải cách hành chính. Thời gian tới, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao các chỉ số CCHC, tiếp tục nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng nền hành chính ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.