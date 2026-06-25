Tham vấn sửa đổi quy định hội thi giáo viên theo hướng thực chất, giảm áp lực

Hoạt động nghi thức Đội của học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: đánh giá sự cần thiết của các hội thi trong giai đoạn hiện nay; tác động của hội thi đối với việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và công tác phát triển đội ngũ nhà giáo; thực tiễn tổ chức hội thi trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời đề xuất sửa đổi về quy mô, cấp độ, chu kỳ, nội dung và hình thức tổ chức theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn.

Theo định hướng của Bộ GD&ĐT, việc sửa đổi các quy định sẽ hướng đến khẳng định vai trò của các hội thi như một hoạt động phát triển nghề nghiệp của giáo viên, thay vì chỉ tập trung vào việc công nhận danh hiệu. Các hội thi cần được tổ chức theo hướng giảm áp lực hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ số, gắn với sinh hoạt chuyên môn, phát triển cộng đồng học tập và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

*Chiều cùng ngày, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2026.

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Quy chế tuyển sinh mới ban hành theo Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, với nhiều thay đổi quan trọng nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch và nâng cao chất lượng tuyển sinh. Đây cũng là năm đầu tiên áp dụng cơ sở dữ liệu và đơn vị hành chính mới theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời có nhiều điều chỉnh về chế độ ưu tiên.

Hội nghị tập trung làm rõ các điểm thay đổi đáng chú ý như: quy định ngưỡng đầu vào đối với thí sinh; giới hạn tối đa 15 nguyện vọng đăng ký xét tuyển; sử dụng kết quả học tập của cả 6 học kỳ THPT trong xét tuyển học bạ; điều chỉnh quy định về điểm cộng, chứng chỉ ngoại ngữ và cách xác định khu vực ưu tiên.

Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở cũng như xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn.