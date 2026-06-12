Bộ Tư pháp khảo sát thực tiễn cải cách thủ tục hành chính tại Huế

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại buổi làm việc với UBND thành phố Huế

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, đợt kiểm tra, khảo sát lần này nhằm đánh giá việc triển khai các nghị quyết của Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh và kiểm soát TTHC tại địa phương; đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để phục vụ công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách trong thời gian tới.

Trước khi làm việc với UBND thành phố Huế, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại xã Quảng Điền, phường Hương Trà và làm việc với đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp nhằm nắm bắt tình hình triển khai cơ chế một cửa, giải quyết TTHC tại cơ sở cũng như những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Huế cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, thành phố đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hóa TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ Tư pháp

Theo báo cáo của UBND thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đã ban hành hơn 60 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan công tác kiểm soát TTHC; công bố 598 TTHC, trong đó có 440 TTHC được đơn giản hóa, 89 TTHC được phân cấp và 9 TTHC được phân quyền. Toàn bộ quy trình giải quyết TTHC đã được thiết lập trên hệ thống điện tử theo quy định.

Hiện nay, thành phố Huế duy trì 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp thành phố và 40 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Thành phố cũng triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính đối với 2.178 thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện giao dịch hành chính.

Từ đầu năm đến ngày 10/6/2026, toàn thành phố tiếp nhận 175.365 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,4%.

Trao đổi với Đoàn công tác, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Huế cho biết, từ thực tiễn triển khai tại địa phương, thành phố kiến nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục đẩy nhanh việc rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; kịp thời công bố, công khai các TTHC đã được đưa vào phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa theo các nghị quyết của Chính phủ nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho địa phương triển khai thực hiện.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hóa Châu

Bên cạnh đó, thành phố đề nghị sớm ban hành quy định về khung kiến trúc nền tảng giải quyết TTHC tập trung; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa cơ quan Trung ương và địa phương trong vận hành các hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Đồng thời, xây dựng lộ trình tích hợp, đồng bộ các nền tảng số một cách khoa học, hạn chế chồng chéo, tránh lãng phí nguồn lực và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang cho rằng, việc tiếp tục hoàn thiện thể chế và đồng bộ hạ tầng số sẽ góp phần bảo đảm quá trình giải quyết TTHC được thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận những nỗ lực của thành phố Huế trong triển khai các nghị quyết của Chính phủ về cải cách TTHC, đặc biệt trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thứ trưởng đánh giá cao việc địa phương chủ động nhận diện những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của địa phương để nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới.