Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố (thứ 5 từ trái qua) thay mặt đơn vị nhận Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng

Vững vàng

Theo Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố, năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, kịp thời tham mưu, lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ công tác biên phòng. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, nhiều lĩnh vực hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng.

Năm 2025, BĐBP thành phố đã tổ chức gần 200 đợt/gần 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra đường biên, cột mốc; gần 400 đợt/gần 2.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra bờ biển, trên biển. Phía sau những con số là vất vả, gian nan, hiểm nguy không thể đong đếm trong những chuyến tuần tra: lội suối, băng rừng, vượt qua những con dốc cao, vách núi cheo leo, trơn trượt dưới mưa, mắc võng ngủ lại giữa rừng sâu nhiều côn trùng, rắn rết, hay vượt qua sóng to gió lớn, trong đêm tối… Bước chân người lính biên phòng vẫn bền bỉ, vững vàng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo.

Trước tầm quan trọng của công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các công điện, công văn chỉ đạo, kế hoạch của các cấp và tổ chức thực hiện cao điểm chống khai thác IUU.

Trong đó, luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân, thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động thủy sản; phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng liên quan triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản vi phạm các quy định về lĩnh vực thủy sản, chống khai thác IUU; đặc biệt là tình trạng tàu cá sử dụng lưới kéo sai vùng khai thác (giã cào) xâm hại vùng biển ven bờ của thành phố Huế.

Anh Nguyễn Văn Cường, ngư dân phường Thuận An bộc bạch: Khi đang vươn khơi, được lực lượng BĐBP tuyên truyền, động viên, tặng quà, tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác ngay trên biển, ngư dân rất xúc động, tự dặn lòng phải chấp hành nghiêm các quy định; đồng thời, vững vàng làm cột mốc sống trong mỗi chuyến ra khơi, chung sức cùng lực lượng BĐBP bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Điểm tựa

Theo Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố, xây dựng tình quân dân bền chặt là “chìa khóa” để phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới. BĐBP luôn là lực lượng nòng cốt trong công tác giúp địa phương và người dân khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ trên hai tuyến biên phòng đã đóng góp gần 5.500 ngày công để xây dựng 13km đường dân sinh, 30km kênh mương thủy lợi, hơn 10ha ruộng, nương; giúp người dân khu vực biên giới cải tạo vườn tạp, gặt lúa “chạy” bão, sửa chữa, xây dựng nhà cửa.

Bằng rất nhiều yêu thương, trách nhiệm, mỗi người lính, mỗi đơn vị biên phòng lan tỏa công tác vận động, kết nối hỗ trợ xây dựng 12 ngôi nhà cho người nghèo, với tổng kinh phí 560 triệu đồng. Tại nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa, lực lượng BĐBP đã phối hợp nhiều cơ quan, tổ chức, vận động trao tặng 9 ngôi nhà và hàng nghìn suất quà cho người dân khó khăn, gia đình chính sách; trao tặng học bổng cho học sinh, tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Bước chân vững chãi trên mọi nẻo đường biên cương, lực lượng BĐBP còn là điểm tựa vững chắc cho người dân khu vực biên giới, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đợt lũ lụt kéo dài cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025 khiến nhiều địa bàn bị ngập lụt nặng, bị chia cắt nhiều ngày liền, BĐBP là một trong những lực lượng nòng cốt bám địa bàn, chung sức cùng chính quyền địa phương kịp thời ứng cứu người dân hiệu quả.

Mưa lụt qua đi, nhưng yêu thương và trách nhiệm mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân mãi ở lại trong tình cảm người dân thôn Ta Lo A Hố, xã A Lưới 1. “Bà con sẽ không quên hình ảnh các anh giăng dây qua suối, tìm cách đưa những bao gạo, những thùng sữa, thùng nước… vượt lũ, ứng cứu kịp thời, không để dân thiếu, đói trong những ngày bị lũ dữ chia cắt”, chị Lê Thị Kăn Triêng, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Ta Lô A Hố xúc động.

Người dân 12 xã, phường biên giới trên địa bàn thành phố sẽ mãi ghi trong tâm trí hình ảnh những người lính biên phòng ngược xuôi trong mưa gió, phối hợp với các lực lượng tiếp nhận và vận chuyển 22 tấn hàng thiết yếu tại các kho trên địa bàn thành phố, phân bổ về địa phương theo kế hoạch của UBMTTQVN thành phố; tổ chức tiếp nhận và cấp phát 7.000kg gạo, 399 thùng sữa, 500 thùng nước và 1.300 thùng mì tôm của UBND thành phố cho Nhân dân ở vùng ngập sâu và cô lập nhiều ngày trên 2 tuyến biên giới.

Ngay sau mưa lũ, lực lượng BĐBP lập tức có mặt, ghé vai kịp thời khắc phục 22 ngôi nhà bị tốc mái; phối hợp, tham gia thu dọn hơn 1.000m3 đất đá sạt lở; tổ chức dọn dẹp 26 trường học, 26 nhà dân, gần 40km đường/gần 170m3 bùn đất và rác… “Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm - cứu nạn, góp phần giúp người dân sớm ổn định sau thiên tai và “trả lại” nhịp sống bình yên, là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà BĐBP luôn nỗ lực hoàn thành tốt”, Thượng tá Hồ Văn Việt, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố Huế nói.