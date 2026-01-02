Điểm tựa nơi biên cương

Chung sức xây dựng nhà giúp ông Hồ Văn Hình

Xây niềm tin

Ở thôn Căn Te (xã Hồng Thượng cũ, nay thuộc xã A Lưới 2) có ngôi nhà rộng rãi, khang trang, chắc chắn, thơm mùi vôi vữa mới, tường quét vôi vàng, ấm áp như nắng ban mai. Đó là nhà của ông Hồ Văn Hình, hộ nghèo, trước đây cứ đến những mùa mưa bão lại lo lắng không yên vì căn nhà cũ kỹ, dột nát. “Bây giờ gia đình tôi vui lắm, nhà cửa đã ổn định, chuyên tâm công việc nương rẫy, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Bộ đội biên phòng đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều”, ông Hồ Văn Hình xúc động.

Hơn nửa năm trước, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của chính quyền và mặt trận các cấp, căn nhà cũ của gia đình ông Hình được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm giúp tháo dỡ, chung sức xây dựng. “Hết lòng giúp đỡ, hỗ trợ người dân, để bà con an cư lạc nghiệp, phát triển kinh tế, dựng xây cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn là trách nhiệm và tình cảm yêu thương của người lính biên phòng nói chung, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm nói riêng”, Thượng tá Lê Xuân Thanh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quảng Nhâm khẳng định.

Ngược thời gian, hơn mười năm qua, hàng chục ngôi nhà đại đoàn kết, mái ấm biên cương, nhà tình nghĩa, tại các thôn Ra Loóc, A Sốc, Lê Lộc, Pi Ây 1, Pát Đuh, A Bung, A Hươr, Tà Roi... được chính quyền, mặt trận, các hội, đoàn thể, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm đóng góp công sức, mồ hôi để xây dựng nên. Yêu thương, tận tâm, tận tụy của những người lính biên phòng là “vật liệu” bền vững xây dựng niềm tin trong Nhân dân.

Đón chúng tôi trong một ngày mưa tầm tã, ông Hồ Vá, thành viên tích cực nhất của tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới thôn Tu Vay, xã A Lưới 2, nở nụ cười ấm áp “khoe” ngôi nhà chắc chắn của gia đình bây giờ chẳng sợ mưa gió. “Ngôi nhà này do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm giúp công sửa chữa. Các anh đã kết nối nhiều đơn vị, nhiều mạnh thường quân tặng quà, giúp người dân trên địa bàn các mô hình sinh kế, đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, là điểm tựa vững chắc để bà con cùng vươn lên”, ông Hồ Vá, người từng nhận rất nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 2, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm đã xây dựng tình cảm quân dân ngày càng sắt son, bước chân tuần tra trên những nẻo đường biên, cột mốc càng vững vàng. Quân dân cùng chung sức đồng lòng bảo vệ bình yên nơi biên cương.

Yêu thương không biên giới

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Quảng Nhâm thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đặc biệt là công tác đối ngoại biên phòng, với quan điểm “giúp bạn là tự giúp mình”, yêu thương không biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Chúng tôi đã nhiều lần theo chân cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm, vượt chặng đường gồ ghề đá sỏi, mùa mưa lầy lội bùn đất, đến bản Sê Sáp (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào) để thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con dân bản.

Ấn tượng khó quên là cái nắm tay thật chặt mà ông Bua Thoong, Phó Bí thư Chi bộ bản Sê Sáp, khi ông nói rằng, các anh là người thân của bản. Ngôi nhà của ông Bua Thoong và mấy chục hộ dân trong bản do BĐBP làm giúp, nhiều năm qua vẫn chắc chắn.

Ngày chúng tôi đến, bưởi, ổi, chanh, cam, quýt trong vườn, quanh những ngôi nhà sàn, do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm phối hợp với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (huyện A Lưới trước đây) hỗ trợ giống, cùng trồng và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, đã cho trái được mấy mùa. Nụ cười của bà con dân bản, cứ ngọt theo hương bưởi, hương cam hái xuống mời khách quý.

Theo Trung tá Nguyễn Đăng Đồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quảng Nhâm, nhiều năm qua, đơn vị đã chủ động phối hợp với chính quyền huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào) triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực; đồng thời cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn, giúp nhân dân bản Sê Sáp và một số bản lân cận xây dựng nhà ở kiên cố, cải tạo các tuyến đường mòn, hỗ trợ vật tư y tế trong phòng, chống đại dịch COVID-19; hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tạo sinh kế bền vững, góp phần chấm dứt tình trạng du canh, du cư, ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân các bản bạn.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố Huế cho biết, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm đã có đóng góp quan trọng, chung sức cùng lực lượng BĐBP thành phố xây dựng và giữ vững được niềm tin của người dân khu vực biên giới và người dân các bản Lào dọc biên giới; xây dựng được sự gắn bó của các bản làng bên này và bên kia biên giới. Đó là cách xây dựng, giữ vững bình yên biên cương.