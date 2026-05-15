Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân Thuận An vươn khơi bám biển

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 tặng tiền mặt, Cờ Tổ quốc, áo phao và phao cứu sinh cho ngư dân

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân trên biển.

Hơn 100 ngư dân địa phương đã được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về luật pháp biển, đảo, đặc biệt là các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngư dân trong quá trình khai thác, đánh bắt thủy hải sản, chung tay cùng cả nước tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh: Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Mỗi con tàu của bà con ra khơi vừa phát triển kinh tế, vừa là cột mốc chủ quyền sống trên biển. Lực lượng Cảnh sát biển luôn xác định đồng hành, chia sẻ và là điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc".

Đại diện Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 tặng mô hình tàu tuần tra cảnh sát biển cho phường Thuận An

Dịp này, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa nhằm động viên bà con. Cụ thể, đơn vị đã tặng quà cho chủ 2 tàu cá tại cảng biển (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng); trao 50 suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng) và tặng Cờ Tổ quốc cho các tàu cá. Đồng thời, lực lượng y tế của Bộ Tư lệnh cũng đã tiến hành khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho đông đảo ngư dân trên địa bàn.

Chuỗi hoạt động góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển với Nhân dân, tiếp tục tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người Cảnh sát biển trong thời kỳ mới.