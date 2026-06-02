Để “công dân nhí” tiếp cận thuận tiện các dịch vụ hành chính

Công an phường Phong Phú tổ chức cấp căn cước cho các em học sinh

Tạo mọi điều kiện thuận lợi

Tại điểm tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử của Công an phường Phong Phú, đông đảo phụ huynh đưa con em đến làm thủ tục. Đây là lần đầu tiên nhiều em nhỏ được thực hiện các bước thu nhận thông tin cá nhân nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Sự gần gũi, thân thiện và hướng dẫn tận tình của lực lượng công an đã giúp các em cảm thấy thoải mái, tự tin hơn trong quá trình làm thủ tục.

Đưa hai con nhỏ 8 tuổi và 10 tuổi đến làm căn cước, chị Lê Thị Thanh Phượng (phường Phong Phú) rất hài lòng trước tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ công an. Theo chị Phượng, việc cấp căn cước cho trẻ em sẽ mang lại nhiều thuận lợi trong quá trình khám, chữa bệnh, đi lại, du lịch hay thực hiện các thủ tục hành chính; đồng thời giảm bớt các loại giấy tờ mang theo khi cần thiết.

Thượng tá Nguyễn Thanh Quốc Đạt, Trưởng Công an phường Phong Phú thông tin: Thực hiện đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi, Công an phường Phong Phú đã chủ động tăng cường nhân lực, phương tiện để triển khai. Đồng thời, kéo dài thời gian làm việc cả trong và ngoài giờ hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Dù số lượng công dân đến thực hiện thủ tục khá đông, song các khâu tiếp nhận, hướng dẫn và thu nhận hồ sơ được tổ chức khoa học, bảo đảm nhanh chóng, đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Không chỉ thực hiện tốt công tác tiếp dân tại trụ sở, Công an phường Phong Phú còn chủ động mang thiết bị đến tận nhà để hỗ trợ các trường hợp người già, người bệnh hoặc những công dân gặp khó khăn trong việc đi lại. Những chuyến công tác lưu động ấy không chỉ góp phần bảo đảm quyền lợi cho người dân, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và gần gũi của lực lượng công an cơ sở.

Không quản ngày nghỉ, giờ nghỉ

Từ ngày 1/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới theo hướng tạo thuận lợi hơn cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Đáng chú ý, trẻ em từ 0 đến dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu, thay vì chỉ cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên như trước đây.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các xã, phường tăng cường cán bộ tham gia tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp thẻ căn cước. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tra cứu, đăng ký thủ tục trực tuyến, đặc biệt đối với nhóm trẻ nhỏ.

Trong những kỳ nghỉ lễ vừa qua, tại các điểm tiếp công dân của Công an phường Phú Xuân và Công an phường Thuận Hóa, nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, phục vụ nhu cầu làm thủ tục hành chính của người dân. Lượng người dân đến làm thủ tục cấp căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử tăng cao, trong đó phần lớn là phụ huynh đưa con em từ 6 đến dưới 14 tuổi đến thực hiện thủ tục.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP. Huế về đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi, nhất là học sinh tham gia các kỳ thi tốt nghiệp THCS, THPT năm 2026, Công an phường Thuận Hóa đã duy trì việc thu nhận hồ sơ ngoài giờ hành chính, xuyên suốt các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và trong các dịp nghỉ lễ. Tương tự, tại Công an phường Phú Xuân, cán bộ, chiến sĩ cũng tăng cường thời gian làm việc để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân đến thực hiện thủ tục.

Không chỉ tại các đơn vị công an cơ sở, công tác hỗ trợ người dân làm thủ tục cấp căn cước còn được tăng cường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố. Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp thẻ căn cước cho công dân từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi được tổ chức vào khung giờ từ 17 giờ 30 phút đến 20 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần từ đầu tháng 5 đến nay.

Việc triển khai linh hoạt nhiều hình thức tiếp nhận hồ sơ đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đồng thời đẩy nhanh tiến trình xây dựng công dân số trên địa bàn TP. Huế.