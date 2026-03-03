Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Huế

Kề vai phát triển kinh tế, xây dựng thế trận lòng dân

Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế vừa tổ chức hội nghị tổng kết, tôn vinh, khen thưởng các mô hình, chương trình, phong trào BĐBP tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới giai đoạn 2015 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cùng đến dự.

Không khí xúc động, nghiêm trang khi những thước phim tư liệu được chiếu trên màn hình lớn. Đó là hình ảnh những người lính biên phòng quân phục thấm ướt mồ hôi, giúp người dân trên hai tuyến biên giới xây dựng, sửa chữa nhà cửa, cải tạo vườn tạp, thu hoạch mùa màng, trồng cây gây rừng, đào ao thả cá. Những bộ quân phục ấy lại ướt đẫm trong mưa gió, khi các anh cõng người già, trẻ nhỏ vượt dòng nước lũ; giúp bà con ngư dân di chuyển, giằng néo tàu thuyền tránh bão, giữ an toàn về ngư lưới cụ, để hoạt động sản xuất trên biển luôn được đảm bảo, hiệu quả. Nối tiếp là hình ảnh bước chân cán bộ, chiến sĩ biên phòng không mỏi trên những nẻo đường biên cương, đồng hành, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế; trao tặng con giống bò, heo, dê, gà, vịt; hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Mồ hôi người lính thấm vào đất, cùng với sự nỗ lực của đồng bào, để mùa màng, vườn tược trên dải đất phên dậu biên cương mỗi ngày càng xanh tươi, phát triển.

“Khu vực biên giới của thành phố Huế còn nhiều khó khăn, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội chưa đồng đều, đời sống của một bộ phận Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, ngư dân, hộ nghèo vẫn còn chật vật. Trong bối cảnh đó, BĐBP thành phố đã quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy, UBND thành phố, xác định rõ việc tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng nền biên phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” vững chắc” - Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chia sẻ.

Giai đoạn 2015 - 2025, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các mô hình, chương trình, phong trào tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa và tính nhân văn của các chương trình nên đồng thuận, thống nhất cao. Các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố (thứ 2 từ phải qua) cùng đồng đội chung niềm vui tinh thần với người dân biên giới

Tại các chương trình, mô hình tiêu biểu như: Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” và dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”; Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Xuân Biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân”; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; Biên cương đêm hội trăng rằm… lực lượng BĐBP thành phố đã phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân hỗ trợ người dân khoảng 15 nghìn con giống gia súc, gia cầm; xây dựng 4 phòng học đạt chuẩn; phối hợp vận động tặng 14 mái ấm tình thương; giúp dân xây dựng 28km đường dân sinh; trao tặng hàng chục nghìn suất quà; gần 2 nghìn chiếc xe đạp; trao 1.400 suất học bổng, 44 sổ tiết kiệm…, tổng trị giá hơn 22 tỷ đồng.

Theo Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố, những mô hình, chương trình nêu trên có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo dấu ấn đậm nét trong công tác dân vận, an sinh xã hội; không những đã trực tiếp hỗ trợ hàng trăm học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với nguồn kinh phí lớn, ổn định, lâu dài, giúp các em được đến trường, học tập ổn định mà còn góp phần nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ nơi biên cương. Trong mỗi mô hình, chương trình đó, mang tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của mỗi người lính biên phòng đối với mảnh đất và người dân biên giới, thực sự ấm áp nghĩa tình quân - dân.

Lan tỏa hình ảnh đẹp người lính quân hàm xanh

Các cán bộ, chiến sĩ xúc động khi đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, tại hội nghị, phát biểu những lời chân tình: “Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2015 - 2025 không chỉ mang ý nghĩa kinh tế - xã hội đơn thuần, mà còn có giá trị chính trị - quốc phòng sâu sắc, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ mang quân hàm xanh trong lòng Nhân dân thành phố Huế. Qua đó, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn, bền bỉ và đầy trách nhiệm của lực lượng BĐBP thành phố trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, các mô hình, chương trình, phong trào, được tổ chức bài bản, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của Nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả và sự bền vững làm thước đo. Đặc biệt, các mô hình hỗ trợ sinh kế, phát triển kinh tế được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp điều kiện từng địa bàn; gắn hỗ trợ ban đầu với hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi, đồng hành lâu dài, giúp nhiều hộ gia đình từng bước ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Song song với đó là các mô hình bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tuyên truyền pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở… góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố thăm, tặng quà cho người dân biên giới

Công tác phối hợp và huy động nguồn lực xã hội hóa được thực hiện hiệu quả. BĐBP thành phố đã chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn, tạo nguồn lực lớn, sử dụng công khai, minh bạch, đúng mục đích, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

43 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới/gần 2.000 hộ gia đình tham gia; 101 tổ tàu thuyền an toàn/gần 1.500 thuyền viên đã và đang hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò, trách nhiệm, duy trì hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh trật tự khu vực biên giới”. Người dân kịp thời báo tin khi phát hiện hành vi xuất, nhập cảnh, hành nghề trái phép trong khu vực biên giới, phát hiện các hoạt động khai thác trái phép lâm, thổ sản, khoáng sản, xâm hại tài nguyên môi trường…; sẵn sàng tham gia cùng lực lượng biên phòng đấu tranh với các hoạt động vi phạm khi có lệnh. Đó là minh chứng của nền biên phòng toàn dân được xây dựng vững chắc; người dân cùng lực lượng BĐBP chung sức giữ vững biên cương.